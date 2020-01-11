Иран признал сбитие украинского самолета: СМИ выяснили, кто на этом настаивал

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на том, чтобы Иран публично взял ответственность за случайное сбитие ракетой иранскими военными самолета МАУ.

Хаменеи настоял, чтобы причины трагедии, и результаты расследования были опубликованы "честно и прозрачно". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на местные неофициальные СМИ.

​Важно: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: когда тела погибших украинцев вернут домой

Перед этим состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которому сообщили о случайном сбитии (самолета МАУ у Тегерана – 24 канал), заявил, что информация должна быть обнародована после заседания высшего органа безопасности Ирана,

– речь в сообщении.

Иран признал, что иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет возле Тегерана 8 января. По самолету МАУ стреляли несколько раз. Причина авиакатастрофы и смерти всех людей на борту – "человеческая ошибка". Перед этим Иран отрицал, что может быть причастным к сбиванию украинского самолета и говорил про "технические неисправности" самого воздушного судна.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе написал в соцсети, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе". Он выразил "глубокие извинения и соболезнования семьям всех жертв и другим пострадавшим".

написал в соцсети, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе". Он выразил "глубокие извинения и соболезнования семьям всех жертв и другим пострадавшим". Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил слова главы иранского МИД и заявил, что следователи "продолжают расследование этой огромной трагедии и непростительной ошибки". Иранский президент также выразил свои соболезнования семьям погибших и распорядился принять все меры для компенсаций.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

Как отреагировала Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости. Украина ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций.



Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала