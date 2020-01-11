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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Иран признал сбитие украинского самолета: СМИ выяснили, кто на этом настаивал

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      Иран признал вину в сбитии самолета МАУ по требованию аятоллы Хаменеи, – СМИ / AP

      Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на том, чтобы Иран публично взял ответственность за случайное сбитие ракетой иранскими военными самолета МАУ.

      Хаменеи настоял, чтобы причины трагедии, и результаты расследования были опубликованы "честно и прозрачно". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на местные неофициальные СМИ.

      ​Важно: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: когда тела погибших украинцев вернут домой

      Перед этим состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана.

      Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которому сообщили о случайном сбитии (самолета МАУ у Тегерана – 24 канал), заявил, что информация должна быть обнародована после заседания высшего органа безопасности Ирана,
      – речь в сообщении.

      Иран признал, что иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет возле Тегерана 8 января. По самолету МАУ стреляли несколько раз. Причина авиакатастрофы и смерти всех людей на борту – "человеческая ошибка". Перед этим Иран отрицал, что может быть причастным к сбиванию украинского самолета и говорил про "технические неисправности" самого воздушного судна.

      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе написал в соцсети, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе". Он выразил "глубокие извинения и соболезнования семьям всех жертв и другим пострадавшим".
      • Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил слова главы иранского МИД и заявил, что следователи "продолжают расследование этой огромной трагедии и непростительной ошибки". Иранский президент также выразил свои соболезнования семьям погибших и распорядился принять все меры для компенсаций.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака

      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

      Как отреагировала Украина

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

      Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости. Украина ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала

      Какие последние слова услышали диспетчеры от украинских пилотов перед авиакатастрофой в Иране
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран авиация
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