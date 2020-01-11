Україна мала докази ракетного удару по літаку ще до заяви Ірану, – Данілов

Україна мала докази ракетного удару по літаку Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ще до того, як її поширили інші країни та підтвердив Іран.

Інформацію повідомляли українські експерти з Тегерана, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів в інтерв’ю ВВС Україна.

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Так, фахівці знайшли докази того, що це була ракета. Данілов також зазначив, що українські експерти "з великою імовірністю знають назву цієї ракети, коли і в кого її купила іранська влада".

Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн,

— сказав секретар РНБО.

"Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили", – зазначив Данілов.

Він вважає, що саме наявність в України цих доказів та публічні заяви вплинули на зміну позиції Ірану. Секретар РНБО пояснив, що "Іран – дуже складна країна". За його словами, тому було хвилювання, що вони відправлять наших фахівців у зворотний бік"

Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати,

– пояснив він.

Данілов також налогосив, що Іран попередньо погодився компенсувати усі витрати. Раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що якщо версію про збиття українського літака МАУ в Ірані доведуть, то Україна вимагатиме притягнення до відповідальності та фінансових компенсацій.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (українці) летіли до Києва – не вижив ніхто.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Після трагедії Іран заперечував свою причетність і головною версією називав технічні проблеми двигуна літака.

Після трагедії Іран заперечував свою причетність і головною версією називав технічні проблеми двигуна літака. Згодом Іран визнав, що літак розбився після того, як в нього влучили кілька ракет протиповітряної оборони – це підтвердила влада країни 11 січня . До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Інфографіка 24 каналу