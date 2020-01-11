Украина имела доказательства ракетного удара по самолету еще до заявления Ирана, – Данилов

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" еще до того, как ее распространили другие страны и подтвердил Иран.

Информацию сообщали украинские эксперты из Тегерана, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью ВВС Украина.

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Так, специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. Данилов также отметил, что украинские эксперты "с большой вероятностью знают название этой ракеты, когда и у кого ее купили иранские власти".

Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран,

— сказал секретарь СНБО.

"Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", – отметил Данилов.

Он считает, что именно наличие у Украины этих доказательств и публичные заявления повлияли на изменение позиции Ирана. Секретарь СНБО пояснил, что "Иран – очень сложная страна". По его словам, поэтому было волнение, что они отправят наших специалистов в обратную сторону"

Через очень короткий промежуток времени, объединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать,

– пояснил он.

Данилов также отметил, что Иран предварительно согласился компенсировать все затраты. Ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что если версию о сбитии украинского самолета МАУ в Иране докажут, то Украина будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (украинцы) летели до Киева – не выжил никто.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. После трагедии Иран отрицал свою причастность и главной версией называл технические проблемы двигателя самолета.

Впоследствии Иран признал, что самолет разбился после того, как в него попали несколько ракет противовоздушной обороны – это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в отношении авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.



Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала