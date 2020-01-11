Офіс Президента опублікував фото збитого літака МАУ в Ірані

В Ірані на місці авіакатастрофи літака МАУ працює оперативний штаб при РНБО. Експерти отримали усю необхідну інформацію для розслідування трагедії.

Офіс Президента опублікував у фейсбуці декілька фото з місця авіакатастрофи українського літака. На фото видно, що кабіна пілота повністю згоріла.

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На фото також зображений паспорт одного з загиблих канадців та сліди від осколків ракети.



Знайдений паспорт після авіакатастрофи літака МАУ/ Фото: ОПУ



Наслідки авіакатастрофи літака МАУ в Ірані/ Фото: ОПУ



Сліди від осколків ракети на літаку/ Фото: ОПУ



Експерти працюють на місці події/ Фото: ОПУ

Фахівці отримали усі відео, фото та інші матеріли для розлідування авіакатастрофи. В ОПУ запевнили, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни.

Наразі політична частина роботи завершена. Фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

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Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

Важливо! Повний список загиблих – за посиланням.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу