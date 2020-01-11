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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Офіс Президента опублікував фото збитого літака МАУ в Ірані

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      Збитий літак МАУ в Ірані / ОПУ

      В Ірані на місці авіакатастрофи літака МАУ працює оперативний штаб при РНБО. Експерти отримали усю необхідну інформацію для розслідування трагедії.

      Офіс Президента опублікував у фейсбуці декілька фото з місця авіакатастрофи українського літака. На фото видно, що кабіна пілота повністю згоріла.

      Що сталося: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      На фото також зображений паспорт одного з загиблих канадців та сліди від осколків ракети.

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      Знайдений паспорт після авіакатастрофи літака МАУ/ Фото: ОПУ

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      Наслідки авіакатастрофи літака МАУ в Ірані/ Фото: ОПУ

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      Сліди від осколків ракети на літаку/ Фото: ОПУ

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      Експерти працюють на місці події/ Фото: ОПУ

      Фахівці отримали усі відео, фото та інші матеріли для розлідування авіакатастрофи. В ОПУ запевнили, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни.

      Наразі політична частина роботи завершена. Фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Зверніть увагу: Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

      Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

      11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

      Важливо! Повний список загиблих – за посиланням.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Новини політики Конфлікт між США та Іраном Офіс Президента
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