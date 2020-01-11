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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Офис Президента опубликовал фото сбитого самолета МАУ в Иране

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      Сбитый самолет МАУ в Иране / ОПУ

      В Иране на месте крушения самолета МАУ работает оперативный штаб при СНБО. Эксперты получили всю необходимую информацию для расследования трагедии.

      Офис Президента опубликовал в фейсбуке несколько фото с места авиакатастрофы украинского самолета. На фото видно, что кабина пилота полностью сгорела.

      Что произошло: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      На фото также изображен паспорт одного из погибших канадцев и следы от осколков ракеты.

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      Найден паспорт после авиакатастрофы самолета МАУ/ Фото: ОПУ

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      Последствия авиакатастрофы самолета МАУ в Иране/ Фото: ОПУ

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      Следы от осколков ракеты на самолете/ Фото: ОПУ

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      Эксперты работают на месте происшествия/ Фото: ОПУ

      Специалисты получили все видео, фото и другие материалы для расследования авиакатастрофы. В ОПУ заверили, что расследование пройдет объективно и в сжатые сроки.

      Сейчас политическая часть работы завершена. Специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Обратите внимание: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

      Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

      11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

      Важно! Полный список погибших – по ссылке.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літакаАвиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

      Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины
      сегодня
      1591
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Жертвы авиация Конфликт между США и Ираном Офіс Президента
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