Офис Президента опубликовал фото сбитого самолета МАУ в Иране

В Иране на месте крушения самолета МАУ работает оперативный штаб при СНБО. Эксперты получили всю необходимую информацию для расследования трагедии.

Офис Президента опубликовал в фейсбуке несколько фото с места авиакатастрофы украинского самолета. На фото видно, что кабина пилота полностью сгорела.

Что произошло: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

На фото также изображен паспорт одного из погибших канадцев и следы от осколков ракеты.



Найден паспорт после авиакатастрофы самолета МАУ/ Фото: ОПУ



Последствия авиакатастрофы самолета МАУ в Иране/ Фото: ОПУ



Следы от осколков ракеты на самолете/ Фото: ОПУ



Эксперты работают на месте происшествия/ Фото: ОПУ

Специалисты получили все видео, фото и другие материалы для расследования авиакатастрофы. В ОПУ заверили, что расследование пройдет объективно и в сжатые сроки.

Сейчас политическая часть работы завершена. Специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Обратите внимание: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

Важно! Полный список погибших – по ссылке.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала