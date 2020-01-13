Конечно, иранцы врут, – Бутусов о том, что самолет сбили непреднамеренно
Иранцы все три дня знали, что это именно они сбили украинский самолет в Тегеране. Сейчас они это признали, однако продолжают врать, что сделали это непреднамеренно.
Об этом в эфире 24 канала заявил главный редакто издание "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.
Важно: Катастрофа МАУ в Иране: почему Украина действовала осторожно, зная о поражении самолета ракетой
"Конечно, иранцы врут. Они лгали три дня до момента, пока наши эксперты не нашли фрагменты боевых элементов, которые поразили кабину", – объяснил журналист.
По его словам наши эксперты не получили несколько важных доказательств:
- Нам до сих пор не предоставили записи работы радиолокаторов. Это воздушная обстановка, где было видно сразу, что ракета идет на цель.
- Не отдавали второй черный ящик, где были записаны параметры работы всех систем самолета.
- До сих пор не была предоставлена нижняя передняя часть фюзеляжа, которая была под кабиной пилотов.
- Не предоставили электронные приборы в кабине. Случайно удалось найти экспертам только планшет, который принадлежал одному из пилотов.
- Ни один мобильный телефон не был найден.
"Сейчас очевидно, что это было сознательное сокрытие. Они прекрасно знали с первой секунды, что это сделали они, поскольку записи радиолокаторов это показывают. Они не могли этого не видеть", – добавил Бутусов.
Он объяснил, что Иран не объяснял причин непредоставления тех или иных материалов, ведь все следствие было в их руках. "Объяснения всегда были: взрыв, пожар и все остальное. В первый день они говорили: у нас тут праздник, мы медленно двигаемся, во второй день это уже было смешно слышать", – сказал Бутусов.
Сейчас они никаких причин не объясняют. Они признали, потому что дальше просто отпираться было для них небезопасно. Уже были доказательства,
– отметил эксперт.
Также Бутусов отметил: иранцы надеялись – из-за того, что все сгорело, будет сложно найти доказательства. Однако объем поражения был так велик, что определенные материалы были найдены.
Они сознательно прикрывались гражданскими самолетами. Это было, как следует из пресс-конференции – вполне сознательное решение,
– заверил Бутусов.
Что до версии умышленного уничтожения, журналист рассказал закрытые версии СНБО, которые сейчас уже можно озвучить:
- Американцы эвакуируют какую-то большую группу своих агентов или соотрудников, и им не хотят дать уйти.
- Была версия, что возможно это какие-то участники урановой программы разработки ядерного или ракетного оружия Ирана.
"Но на самом деле никаких причин мы не понимаем. В принципе, велика вероятность, что это была случайность, ведь через 2-5 минут вылетали и другие самолеты. Любой мог попасть под огонь", – сказал Бутусов.
Он добавил: случайность, что сбили именно этот самолет, но далеко не случайность, что трагедия случилась. Поскольку Иран развернул вокруг аэропорта зентино-ракетные комплексы, которые не подключены к общей системе контроля воздушной обстановки.
И командующий аэрокосмических сил – генерал Али Хаджизаде – прямо сказал, что у командира расчета было пять секунд на принятие решения. О чем это говорит? Что он не был подключен к радару контроля воздушной обстановки, который бы давал ему цель и указания. Это были некие партизанские действия, которые они развернули как россияне на Донбассе. Из кустов. Чтобы никто не заметил. Конечно, в таких условиях любой мог стать жертвой,
– подытожил Бутусов.
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.