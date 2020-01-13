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      Конечно, иранцы врут, – Бутусов о том, что самолет сбили непреднамеренно

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      Катастрофа МАУ в Иране / Getty Images

      Иранцы все три дня знали, что это именно они сбили украинский самолет в Тегеране. Сейчас они это признали, однако продолжают врать, что сделали это непреднамеренно.

      Об этом в эфире 24 канала заявил главный редакто издание "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

      Важно: Катастрофа МАУ в Иране: почему Украина действовала осторожно, зная о поражении самолета ракетой

      "Конечно, иранцы врут. Они лгали три дня до момента, пока наши эксперты не нашли фрагменты боевых элементов, которые поразили кабину", – объяснил журналист.

      По его словам наши эксперты не получили несколько важных доказательств:

      • Нам до сих пор не предоставили записи работы радиолокаторов. Это воздушная обстановка, где было видно сразу, что ракета идет на цель.
      • Не отдавали второй черный ящик, где были записаны параметры работы всех систем самолета.
      • До сих пор не была предоставлена нижняя передняя часть фюзеляжа, которая была под кабиной пилотов.
      • Не предоставили электронные приборы в кабине. Случайно удалось найти экспертам только планшет, который принадлежал одному из пилотов.
      • Ни один мобильный телефон не был найден.

      "Сейчас очевидно, что это было сознательное сокрытие. Они прекрасно знали с первой секунды, что это сделали они, поскольку записи радиолокаторов это показывают. Они не могли этого не видеть", – добавил Бутусов.

      Он объяснил, что Иран не объяснял причин непредоставления тех или иных материалов, ведь все следствие было в их руках. "Объяснения всегда были: взрыв, пожар и все остальное. В первый день они говорили: у нас тут праздник, мы медленно двигаемся, во второй день это уже было смешно слышать", – сказал Бутусов.

      Сейчас они никаких причин не объясняют. Они признали, потому что дальше просто отпираться было для них небезопасно. Уже были доказательства,
      – отметил эксперт.

      Также Бутусов отметил: иранцы надеялись – из-за того, что все сгорело, будет сложно найти доказательства. Однако объем поражения был так велик, что определенные материалы были найдены.

      Они сознательно прикрывались гражданскими самолетами. Это было, как следует из пресс-конференции – вполне сознательное решение,
      – заверил Бутусов.

      Что до версии умышленного уничтожения, журналист рассказал закрытые версии СНБО, которые сейчас уже можно озвучить:

      • Американцы эвакуируют какую-то большую группу своих агентов или соотрудников, и им не хотят дать уйти.
      • Была версия, что возможно это какие-то участники урановой программы разработки ядерного или ракетного оружия Ирана.

      "Но на самом деле никаких причин мы не понимаем. В принципе, велика вероятность, что это была случайность, ведь через 2-5 минут вылетали и другие самолеты. Любой мог попасть под огонь", – сказал Бутусов.

      Он добавил: случайность, что сбили именно этот самолет, но далеко не случайность, что трагедия случилась. Поскольку Иран развернул вокруг аэропорта зентино-ракетные комплексы, которые не подключены к общей системе контроля воздушной обстановки.

      И командующий аэрокосмических сил – генерал Али Хаджизаде – прямо сказал, что у командира расчета было пять секунд на принятие решения. О чем это говорит? Что он не был подключен к радару контроля воздушной обстановки, который бы давал ему цель и указания. Это были некие партизанские действия, которые они развернули как россияне на Донбассе. Из кустов. Чтобы никто не заметил. Конечно, в таких условиях любой мог стать жертвой,
      – подытожил Бутусов.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літакаАвиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

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      13 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Конфликт между США и Ираном
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