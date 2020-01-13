Конечно, иранцы врут, – Бутусов о том, что самолет сбили непреднамеренно

Иранцы все три дня знали, что это именно они сбили украинский самолет в Тегеране. Сейчас они это признали, однако продолжают врать, что сделали это непреднамеренно.

Об этом в эфире 24 канала заявил главный редакто издание "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Важно: Катастрофа МАУ в Иране: почему Украина действовала осторожно, зная о поражении самолета ракетой

"Конечно, иранцы врут. Они лгали три дня до момента, пока наши эксперты не нашли фрагменты боевых элементов, которые поразили кабину", – объяснил журналист.

По его словам наши эксперты не получили несколько важных доказательств:

Нам до сих пор не предоставили записи работы радиолокаторов. Это воздушная обстановка, где было видно сразу, что ракета идет на цель.

Не отдавали второй черный ящик, где были записаны параметры работы всех систем самолета.

До сих пор не была предоставлена нижняя передняя часть фюзеляжа, которая была под кабиной пилотов.

Не предоставили электронные приборы в кабине. Случайно удалось найти экспертам только планшет, который принадлежал одному из пилотов.

Ни один мобильный телефон не был найден.

"Сейчас очевидно, что это было сознательное сокрытие. Они прекрасно знали с первой секунды, что это сделали они, поскольку записи радиолокаторов это показывают. Они не могли этого не видеть", – добавил Бутусов.

Он объяснил, что Иран не объяснял причин непредоставления тех или иных материалов, ведь все следствие было в их руках. "Объяснения всегда были: взрыв, пожар и все остальное. В первый день они говорили: у нас тут праздник, мы медленно двигаемся, во второй день это уже было смешно слышать", – сказал Бутусов.

Сейчас они никаких причин не объясняют. Они признали, потому что дальше просто отпираться было для них небезопасно. Уже были доказательства,

– отметил эксперт.

Также Бутусов отметил: иранцы надеялись – из-за того, что все сгорело, будет сложно найти доказательства. Однако объем поражения был так велик, что определенные материалы были найдены.

Они сознательно прикрывались гражданскими самолетами. Это было, как следует из пресс-конференции – вполне сознательное решение,

– заверил Бутусов.

Что до версии умышленного уничтожения, журналист рассказал закрытые версии СНБО, которые сейчас уже можно озвучить:

Американцы эвакуируют какую-то большую группу своих агентов или соотрудников, и им не хотят дать уйти.

Была версия, что возможно это какие-то участники урановой программы разработки ядерного или ракетного оружия Ирана.

"Но на самом деле никаких причин мы не понимаем. В принципе, велика вероятность, что это была случайность, ведь через 2-5 минут вылетали и другие самолеты. Любой мог попасть под огонь", – сказал Бутусов.

Он добавил: случайность, что сбили именно этот самолет, но далеко не случайность, что трагедия случилась. Поскольку Иран развернул вокруг аэропорта зентино-ракетные комплексы, которые не подключены к общей системе контроля воздушной обстановки.

И командующий аэрокосмических сил – генерал Али Хаджизаде – прямо сказал, что у командира расчета было пять секунд на принятие решения. О чем это говорит? Что он не был подключен к радару контроля воздушной обстановки, который бы давал ему цель и указания. Это были некие партизанские действия, которые они развернули как россияне на Донбассе. Из кустов. Чтобы никто не заметил. Конечно, в таких условиях любой мог стать жертвой,

– подытожил Бутусов.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала