Кто должен понести наказание за смерти 176 человек в аварии самолета МАУ: мнение эксперта

О том, была ли иранская атака на украинский самолет непреднамеренной, как отреагировало высшее руководство Украины, будут ли наказаны виновные и получат ли родственники погибших компенсации – в программе "После всего" рассказал главный редактор интернет-издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Почему Украина не прекратила полеты в Иран раньше

– Воздушное пространство Ирана было закрыто решением правительств США и Канады, но для своих самолетов. Однако все остальные страны мира, в том числе страны НАТО, продолжали выполнять рейсы в Тегеран.

Читайте также: Почему "насильник" Иванисов до сих пор является нардепом: пять громких обещаний Зеленского

– Иранцы внезапно начали свою атаку и они никого специально не предупреждали. Это подтвердил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции. Он сказал на пресс-конференции 11 января, что обращался к генштабу, чтобы закрыть воздушное пространство страны, но они отказали. И после этого нанесли удар.

Обратите внимание! Для того, чтобы проверить, безопасено ли авиапространство над различными странами, можно воспользоваться приложением Safe Airspace.

– Иранцы прикрылись гражданскими самолетами, когда действовали в ответ американцам. То есть, в тех условиях, когда над Ираном летают гражданские самолеты, наносить удары в ответ американской авиации было бы очень опасно, потому что тогда бы американцы могли кого-то сбить.

О поражении МАУ иранскими ракетами

– Иранцы намеренно прикрывались гражданскими самолетами, но на самом деле никаких причин мы не понимаем. В принципе, велика вероятность, что это была случайность, ведь через 2-5 минут вылетали и другие самолеты. Любой мог попасть под огонь. Случайность, что сбили именно этот самолет, но далеко не случайность, что трагедия случилась. Поскольку Иран развернул вокруг аэропорта зенитно-ракетные комплексы, которые не подключены к общей системе контроля воздушной обстановки.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?

► Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

► Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

►Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

►Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

– Командующий аэрокосмическими силами – генерал Али Хаджизаде – прямо сказал, что у командира расчета было пять секунд на принятие решения. О чем это говорит? Что он не был подключен к радару контроля воздушной обстановки, который бы давал ему цель и указания. Это были некие партизанские действия, которые они развернули как россияне на Донбассе. Из кустов. Чтобы никто не заметил. Конечно, в таких условиях любой мог стать жертвой.

О наказании виновных и компенсации родственникам погибших

– Что до компенсаций, то нет постоянной практики, есть суммы в десять миллионов долларов, которые получили пострадавшие после подрыва "Боинга" в 1986 году по приказу руководителя Ливии. Сколько будут требовать сейчас – совершенно неизвестно.



Таблица компенсаций родственникам пострадавших в разные годы / 24 канал

– Для начала сильной позицией украинской власти должен быть не вопрос компенсаций, а определение четкой, документированной международно-правовой ответственности Ирана. После того, как это будет определено, что все это произошло в результате бездарно проведенной операции под руководством высших руководителей Ирана, тогда и переговоры касательно компенсаций будут вестись на другом уровне.

Как мы можем быть уверенными, что Иран кого накажет?

– Если Украина решит идти до конца, то нужно проводить военно-тактическую экспертизу с привлечением всех стран, граждане которых погибли, нужна международно-следственная группа. После того, как будет определена вина высшего руководства Ирана, переходить к переговорам относительно компенсаций. Только после того, как персонально определяется состав виновных людей. Не может один командующий аэрокосмическими силами нести ответственность.



Генерал Али Хаджизаде

– Тот, кто приказал не закрывать воздушное пространство, это верховный правитель Ирана. На нем ответственность за все эти жертвы.

То есть, не исключено, что может состояться какой-то международный суд или трибунал?

– Мы должны подвести их к тому, если они не идут на наши условия, выдвинутые в соответствии с близкими пострадавших и авиакомпанией МАУ, то, конечно, это может быть следующим шагом.

О непрофессионализме действий высшего руководства Украины

– Мы увидели, что руководство Украины не готово к внешним вызовам и борьбе с такими угрозами. Очевидно, что когда все руководство идет в отпуск, они не проговаривали порядок быстрого возвращения, и, в принципе, не оценили адекватно всю ситуацию. Потому что это такая случайность, которая повернулась на нашу сторону.

Читайте также: Возможно падение режима: западные медиа о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ

Вполне вероятно, что мы могли не иметь доказательств, либо не найти их так быстро. Если бы там не было такого большого количества погибших граждан Ирана, то не было бы такого политического давления изнутри самой страны. Вполне могла быть ситуация, что не было бы очевидных следов уничтожения самолета.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

– Те люди, которые быстро собрались и вылетели в Иран, были люди с опытом. Авиационные эксперты по своему усмотрению сделали все, что нужно в этой сложной ситуации.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила в программе, что деятельность украинской власти и правоохранительных органов в деле о катастрофе украинского самолета в Иране стоит оценивать по результатам. По ее словам, первым результатом является то, что Иран признал свою ответственность за поражение самолета. Кроме этого, важно, что менее чем за сутки была собрана команда высококлассных специалистов из разных ведомств, которых отправили на место катастрофы.



Евгения Кравчук

Она убеждена, что признание Ираном факта поражения самолета стало результатом именно работы украинской комиссии экспертов. По ее словам, если бы украинские следователи не предоставили прямых доказательств, то признание вины Тегерана могло бы затянуться на долгие годы. В качестве примера она вспомнила, что в похожей истории Ливия почти 15 лет отказывалась признавать свою вину.