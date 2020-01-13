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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Иран внезапно начал атаку, – Бутусов объяснил, почему Украина не прекратила полеты в Иран раньше

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      Авикатастрофа самолета МАУ в Иране / Getty images

      3 января американцы убили одного из лидеров Ирана Кассема Сулеймани. После этого Иран объявил, что ответит США. Однако никто не знал, когда и как они это сделают.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его словам, у авиакомпаний Украины и большинства стран мира нет четкого регламента, как действовать в случае таких конфликтов.

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      "Воздушное пространство Ирана было закрыто решением правительств США и Канады, но для своих самолетов. Однако все остальные страны мира, в том числе страны НАТО, продолжали выполнять рейсы в Тегеран", – сказал журналист.

      Иранцы внезапно начали свою атаку и они никого специально не предупреждали. Это подтвердил командующий аэрокосмических сил Корпус стражей исламской революции. Он сказал на пресс-конференции 11 января, что он обращался к генштабу, чтобы закрыть воздушное пространство страны, но они отказали. И после этого нанесли удар,
      – отметил Бутусов.

      Он добавил, что иранцы прикрылись гражданскими самолетами, когда действовали в ответ против американцев и объяснил: "То есть в тех условиях, когда над Ираном летают гражданские самолеты, наносить удары в ответ американской авиации было бы очень опасно, потому что тогда бы американцы могли кого-то сбить".

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      13 января
      8648
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости США Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран МАУ
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