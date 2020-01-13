Иран внезапно начал атаку, – Бутусов объяснил, почему Украина не прекратила полеты в Иран раньше

3 января американцы убили одного из лидеров Ирана Кассема Сулеймани. После этого Иран объявил, что ответит США. Однако никто не знал, когда и как они это сделают.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его словам, у авиакомпаний Украины и большинства стран мира нет четкого регламента, как действовать в случае таких конфликтов.

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"Воздушное пространство Ирана было закрыто решением правительств США и Канады, но для своих самолетов. Однако все остальные страны мира, в том числе страны НАТО, продолжали выполнять рейсы в Тегеран", – сказал журналист.

Иранцы внезапно начали свою атаку и они никого специально не предупреждали. Это подтвердил командующий аэрокосмических сил Корпус стражей исламской революции. Он сказал на пресс-конференции 11 января, что он обращался к генштабу, чтобы закрыть воздушное пространство страны, но они отказали. И после этого нанесли удар,

– отметил Бутусов.

Он добавил, что иранцы прикрылись гражданскими самолетами, когда действовали в ответ против американцев и объяснил: "То есть в тех условиях, когда над Ираном летают гражданские самолеты, наносить удары в ответ американской авиации было бы очень опасно, потому что тогда бы американцы могли кого-то сбить".

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала