Иран внезапно начал атаку, – Бутусов объяснил, почему Украина не прекратила полеты в Иран раньше
3 января американцы убили одного из лидеров Ирана Кассема Сулеймани. После этого Иран объявил, что ответит США. Однако никто не знал, когда и как они это сделают.
Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его словам, у авиакомпаний Украины и большинства стран мира нет четкого регламента, как действовать в случае таких конфликтов.
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"Воздушное пространство Ирана было закрыто решением правительств США и Канады, но для своих самолетов. Однако все остальные страны мира, в том числе страны НАТО, продолжали выполнять рейсы в Тегеран", – сказал журналист.
Иранцы внезапно начали свою атаку и они никого специально не предупреждали. Это подтвердил командующий аэрокосмических сил Корпус стражей исламской революции. Он сказал на пресс-конференции 11 января, что он обращался к генштабу, чтобы закрыть воздушное пространство страны, но они отказали. И после этого нанесли удар,
– отметил Бутусов.
Он добавил, что иранцы прикрылись гражданскими самолетами, когда действовали в ответ против американцев и объяснил: "То есть в тех условиях, когда над Ираном летают гражданские самолеты, наносить удары в ответ американской авиации было бы очень опасно, потому что тогда бы американцы могли кого-то сбить".
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.