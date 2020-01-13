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      Смертельный рейс самолета МАУ в Иране: детальное видео всего, что происходило

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      Иран сбил украинский самолет ракетой: появилось детальное видео катастрофы / "Цензор.НЕТ"

      Журналисты воссоздали события, которые предшествовали и последовали после падения самолета украинской компании МАУ в Иране. Полет украинского судна длился всего 7 минут, а прервался после того, как в него попала ракета.

      Об этом говорится в материале американского издания The New York Times. Также ресурс обнародовал соответствующее видео.

      Важно! Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты

      Мы собрали данные о полете, проанализировали видеозаписи свидетелей и изображение места аварии, чтобы нарисовать наиболее четкую картину этого катастрофического семиминутного полета,
      – отмечают авторы статьи.

      Все началось с того, что утром 8 января Иран запустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. Таким образом иранцы хотели отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. После этой атаки силы противовоздушной обороны Ирана были в полной боевой готовности. Они ожидали возможный ответ со стороны США.

      Через 4 часа после этого из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране готовится к вылету рейс PS752 авиакомпании МАУ. В 6:12 по местному времени (4:42 по Киеву) самолет взлетает. Он летит так, как обычно, следует по северо-западному направлению и череез 3 минуты набирает высоту около 2,4 километра. К этому времени самолет можно увидеть на радарах, а все транспондеры передают сигнал.

      Но примерно в 6:14 по местному времени (4:44 по Киеву) электронные системы перестают работать и самолет передает последний сигнал. До сих пор неизвестно, почему это произошло. Однако самолет продолжает лететь, и через несколько секунд у него попадает ракета. Этот момент зафиксирован на одном из видео с места происшествия. На нем видно ракету, которая попадает в самолет, после чего он загорается.

      К теме! В сети показали, как ракета сбивала самолет МАУ в Иране: видео реконструкции

      Несмотря на это, самолет продолжал лететь еще несколько минут. Точно неизвестно, каким был его дальнейшее движение, однако упал он в 16 километрах от места последнего сигнала. Также есть информация, что самолет, охваченный огнем, развернулся в сторону аэропорта. Примерно в 6:19 по местному времени (4:49 по Киеву) очевидцы сняли самолет, который постепенно уменьшался. Вероятно, на борту самолета произошел второй взрыв буквально перед ударом о землю.

      Откуда взялась ракета? Всего в нескольких километрах от места попадания ракеты расположено несколько секретных военных баз Ирана, на которых размещаются противовоздушные системы. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала запуск ракеты около 6:15 по местному времени (4:45 по Киеву). За несколько секунд она попала в самолет.

      В итоге обломки самолета разбросало на расстоянии в около 457 метров. Едва ли не дале всего от места падения были обнаружены обломки хвоста и шасси самолета. Также на месте происшествия было найдено много личных вещей пассажиров: детские игрушки, одежда, фотоальбомы.

      За несколько дней Иран признал свою вину, заявив о "человеческой ошибке" в период высокой напряженности. В частности, командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил, что оператор системы противовоздушной обороны принял пассажирский самолет за крылатую ракету.

      "К сожалению, из-за поспешного решения одного человека произошла это большая трагедия", – подчеркнул он.

      Советуем ознакомиться! Катастрофа МАУ в Иране: почему Украина действовала осторожно, зная о сбитии самолета ракетой

      The New York Times воспроизвел смертельный рейс МАУ в Иране: видео 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Иран Конфликт между США и Ираном Оружие авиация
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