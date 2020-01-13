Смертельный рейс самолета МАУ в Иране: детальное видео всего, что происходило
Журналисты воссоздали события, которые предшествовали и последовали после падения самолета украинской компании МАУ в Иране. Полет украинского судна длился всего 7 минут, а прервался после того, как в него попала ракета.
Об этом говорится в материале американского издания The New York Times. Также ресурс обнародовал соответствующее видео.
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Мы собрали данные о полете, проанализировали видеозаписи свидетелей и изображение места аварии, чтобы нарисовать наиболее четкую картину этого катастрофического семиминутного полета,
– отмечают авторы статьи.
Все началось с того, что утром 8 января Иран запустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. Таким образом иранцы хотели отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. После этой атаки силы противовоздушной обороны Ирана были в полной боевой готовности. Они ожидали возможный ответ со стороны США.
Через 4 часа после этого из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране готовится к вылету рейс PS752 авиакомпании МАУ. В 6:12 по местному времени (4:42 по Киеву) самолет взлетает. Он летит так, как обычно, следует по северо-западному направлению и череез 3 минуты набирает высоту около 2,4 километра. К этому времени самолет можно увидеть на радарах, а все транспондеры передают сигнал.
Но примерно в 6:14 по местному времени (4:44 по Киеву) электронные системы перестают работать и самолет передает последний сигнал. До сих пор неизвестно, почему это произошло. Однако самолет продолжает лететь, и через несколько секунд у него попадает ракета. Этот момент зафиксирован на одном из видео с места происшествия. На нем видно ракету, которая попадает в самолет, после чего он загорается.
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Несмотря на это, самолет продолжал лететь еще несколько минут. Точно неизвестно, каким был его дальнейшее движение, однако упал он в 16 километрах от места последнего сигнала. Также есть информация, что самолет, охваченный огнем, развернулся в сторону аэропорта. Примерно в 6:19 по местному времени (4:49 по Киеву) очевидцы сняли самолет, который постепенно уменьшался. Вероятно, на борту самолета произошел второй взрыв буквально перед ударом о землю.
Откуда взялась ракета? Всего в нескольких километрах от места попадания ракеты расположено несколько секретных военных баз Ирана, на которых размещаются противовоздушные системы. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала запуск ракеты около 6:15 по местному времени (4:45 по Киеву). За несколько секунд она попала в самолет.
В итоге обломки самолета разбросало на расстоянии в около 457 метров. Едва ли не дале всего от места падения были обнаружены обломки хвоста и шасси самолета. Также на месте происшествия было найдено много личных вещей пассажиров: детские игрушки, одежда, фотоальбомы.
За несколько дней Иран признал свою вину, заявив о "человеческой ошибке" в период высокой напряженности. В частности, командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил, что оператор системы противовоздушной обороны принял пассажирский самолет за крылатую ракету.
"К сожалению, из-за поспешного решения одного человека произошла это большая трагедия", – подчеркнул он.
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The New York Times воспроизвел смертельный рейс МАУ в Иране: видео
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главные факты
- Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
- Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета.
- Позже разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.
- Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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