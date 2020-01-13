Смертельний рейс літака МАУ в Ірані: детальне відео усього, що відбувалося

Журналісти відтворили події, які передували та відбулися після падіння літака української компанії МАУ в Ірані. Політ українського судна тривав лише 7 хвилин, а перервався після того, як у нього влучила ракета.

Про це мовиться у матеріалі американського видання The New York Times. Також ресурс оприлюднив відповідне відео.

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Ми зібрали дані про політ, проаналізували відеозаписи свідків і зображення місця аварії, щоб намалювати найбільш чітку картину цього катастрофічного семихвилинного польоту,

– зазначають автори статті.

Усе почалося з того, що уранці 8 січня Іран запустив кілька балістичних ракет по американських військових об’єктах в Іраку. Таким чином іранці прагнули помститися за вбивство генерала Касема Сулеймані. Після цієї атаки сили протиповітряної оборони Ірану були у повній бойовій готовності. Вони очікували на можливу відповідь з боку США.

За 4 години після цього з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні у Тегерані готується до вильоту рейс PS752 авіакомпанії МАУ. О 6:12 за місцевим часом (4:42 за Києвом) літак злітає. Він летить так, як і зазвичай, прямує за північно-західним напрямком та за 3 хвилини набирає висоту близько 2,4 кілометра. До цього часу літак можна побачити на радарах, а усі транспондери передають сигнал.

Але приблизно о 6:14 за місцевим часом (4:44 за Києвом) електронні системи перестають працювати та літак передає останній сигнал. Досі невідомо, чому це сталося. Однак літак продовжує летіти, і за кілька секунд у нього влучає ракета. Цей момент зафіксовано на одному з відео з місця події. На ньому видно ракету, яка влучає в літак, після чого він загоряється.

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Попри це, літак продовжував летіти ще кілька хвилин. Достеменно невідомо, яким був його подальший рух, однак упав він за 16 кілометрів від місця останнього сигналу. Також є інформація, що охоплений вогнем літак розвернувся у бік аеропорту. Приблизно о 6:19 за місцевим часом (4:49 за Києвом) очевидці зафільмували літак, який поступово знижався. Ймовірно, на борту літака стався другий вибух буквально перед ударом об землю.

Звідки взялася ракета? Усього за кілька кілометрів від місця влучання ракети розташовано кілька секретних військових баз Ірану, на яких розміщуються протиповітряні системи. Одна з камер відеоспостереження зафіксувала запуск ракети близько 6:15 за місцевим часом (4:45 за Києвом). За кілька секунд вона влучила у літак.

У підсумку уламки літака розкидало на відстані у близько 457 метрів. Чи не найдалі від місця падіння було знайдено уламки хвоста та шасі літака. Також на місці події було знайдено багато особистих речей пасажирів: дитячі іграшки, одяг, фотоальбоми.

За кілька днів Іран визнав свою провину, заявивши про "людську помилку" у період високої напруженості. Зокрема, Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції заявив, що оператор системи протиповітряної оборони сприйняв пасажирський літак за крилату ракету.

"На жаль, через поспішне рішення однієї людини сталася ця велика трагедія", – підкреслив він.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу