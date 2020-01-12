У Держдепі відповіли на звинувачення у причетності до авіакатастрофи МАУ

У Державному департаменті США усю провину за авіакатастрофу літака МАУ неподалік Тегерана покладають виключно на Іран. У ній загинули усі 176 осіб, що були на борту.

Державний секретар підтримує версію про навмисне збиття ракетою. Про це заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє Fox News.

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Вона зазначила, що у Державному департаменті вважають, що важливо пам'ятати, що влада Ірану на початку заперечувала свою причетність до катастрофи і пояснювала все технічними причинами.

Державний секретар підтримує позицію України, Канади та інших держав, що літак був навмисно збитий Іраном,

– зазначила вона.

Це стало відповіддю на заяву міністра закордонних справ Ірану Мохаммеда Джавада Заріфа, що Іран збив український літак внаслідок людської помилки "у період кризи, "викликаної авантюризмом США". Окрім того, у причетності до авіакатастрофи США звинуватила також Росія.

Чому загострились стосунки між США та Іраном

Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані . Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.

Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що загиблих немає.

Авіакатастрофа МАУ: основне

Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати правду про трагедію.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу