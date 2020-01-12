В Госдепе ответили на обвинения в причастности к авиакатастрофе МАУ

В Государственном департаменте США всю вину за авиакатастрофу самолета МАУ неподалеку Тегерана возлагают исключительно на Иран. В ней погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Государственный секретарь поддерживает версию о преднамеренном сбитии ракетой. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, сообщает Fox News.

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Она отметила, что в Государственном департаменте считают, что важно помнить, что власти Ирана в начале отрицали свою причастность к катастрофе и объясняли все техническими причинами.

Государственный секретарь поддерживает позицию Украины, Канады и других государств, что самолет был намеренно сбит Ираном,

– отметила она.

Это стало ответом на заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, что Иран сбил украинский самолет вследствие человеческой ошибки "в период кризиса, вызванного авантюризмом США". Кроме того, в причастности к авиакатастрофе США обвинила также Россия.

Почему обострились отношения между США и Ираном

Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет.

Авиакатастрофа МАУ: основное

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (украинцы) летели в Киев – не выжил никто. Среди погибших – 11 украинцев.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке .

. После трагедии Иран отрицал свою причастность и главной версией называл технические проблемы двигателя самолета.

Впоследствии Иран признал, что самолет разбился после того, как в него попали несколько ракет противовоздушной обороны – это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Многотысячные протесты в Тегеране вспыхнули вечером 11 января – вскоре после того, как власти страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ с 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пытались скрыть правду о трагедии.



Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала