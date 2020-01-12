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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Госдепе ответили на обвинения в причастности к авиакатастрофе МАУ

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      В Госдепе отрицают "свою роль" в катастрофе самолета в Иране / Getty Images

      В Государственном департаменте США всю вину за авиакатастрофу самолета МАУ неподалеку Тегерана возлагают исключительно на Иран. В ней погибли все 176 человек, находившихся на борту.

      Государственный секретарь поддерживает версию о преднамеренном сбитии ракетой. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, сообщает Fox News.

      Важно: Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

      Она отметила, что в Государственном департаменте считают, что важно помнить, что власти Ирана в начале отрицали свою причастность к катастрофе и объясняли все техническими причинами.

      Государственный секретарь поддерживает позицию Украины, Канады и других государств, что самолет был намеренно сбит Ираном,
      – отметила она.

      Это стало ответом на заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, что Иран сбил украинский самолет вследствие человеческой ошибки "в период кризиса, вызванного авантюризмом США". Кроме того, в причастности к авиакатастрофе США обвинила также Россия.

      Почему обострились отношения между США и Ираном

      Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

      Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет.

      Авиакатастрофа МАУ: основное

      Многотысячные протесты в Тегеране вспыхнули вечером 11 января – вскоре после того, как власти страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ с 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пытались скрыть правду о трагедии.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала

      Главные новости 11 января: Иран подтвердил, что сбил самолет МАУ, а в Тегеране начались протесты
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Конфликт между США и Ираном Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости США Новости политики
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      11 января , 23:35 Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Кошанська 95003
      11 января , 19:00 Иран три дня лгал миру
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