США тоже виноваты: Россия раскритиковала Иран за признание своей вины в авиакатастрофе
В России отреагировали на признание иранскими властями вины за авиакатастфору МАУ вблизи Тегерана. Российские власти раскритиковали Иран за взятие всей ответственности на себя.
Виновны в трагедии и США, считает заместитель председателя парламентского комитета по обороне Юрий Швиткин, сообщает "Говорит Москва".
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Я не могу положительно оценить тот факт, что они (Иран – 24 канал) признали свою вину, непреднамеренность действий, человеческий фактор. Потому что дело касается трагедии в небе и жертв людей,
– заявил Швиткин.
По его словам, это был ракетный удар, спровоцированный США. А действия Ирана были непреднамеренными. Поэтому осуждать нужно действия и США, и Ирана.
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился возле Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никому не удалось выжить.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Эту информацию власти Ирана подтвердили 11 января. До этого такие заявления делали лидеры западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.