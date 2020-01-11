США тоже виноваты: Россия раскритиковала Иран за признание своей вины в авиакатастрофе

В России отреагировали на признание иранскими властями вины за авиакатастфору МАУ вблизи Тегерана. Российские власти раскритиковали Иран за взятие всей ответственности на себя.

Виновны в трагедии и США, считает заместитель председателя парламентского комитета по обороне Юрий Швиткин, сообщает "Говорит Москва".

Читайте также: МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Я не могу положительно оценить тот факт, что они (Иран – 24 канал) признали свою вину, непреднамеренность действий, человеческий фактор. Потому что дело касается трагедии в небе и жертв людей,

– заявил Швиткин.

По его словам, это был ракетный удар, спровоцированный США. А действия Ирана были непреднамеренными. Поэтому осуждать нужно действия и США, и Ирана.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране