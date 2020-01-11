МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатит страховые выплаты и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В МАУ заверили, что выполнят все международные правила и страховые договоры.

МАУ не откажется от своей ответственности, сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

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Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом в пределах ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас есть,

– заявил Дыхне.

Он также добавил, что МАУ поддерживает позицию президента Владимира Зеленского о компенсации со стороны Ирана.

По словам Зеленского, Украина ожидает от Ирана:

заверений в готовности к полному и открытому расследованию;

привлечения виновных к ответственности;

возвращения тел погибших;

выплат компенсаций;

официальных извинений по дипломатическим каналам.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никому не удалось выжить.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Эту информацию власти Ирана подтвердили 11 января. До этого такие заявления делали лидеры западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.