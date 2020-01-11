Украина передала в Иран ДНК-образцы для распознавания жертв катастрофы самолета МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел совещание о сбитии украинского самолета в Иране. Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой рассказал, что в Тегеран уже были переданы образцы ДНК для опознания жертв-украинцев.

Во время совещания секретарь СНБО сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями украинской экспертной группы и поблагодарил их за работу, сообщает аппарат СНБО.

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Первый заместитель Министра внутренних дел Украины сообщил, что эксперты МВД Украины и следователи Нацполиции собрали ДНК-образцы родственников погибших. Утром субботы, 11 января, электронную ДНК формулу направили украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев,

– сказал Сергей Яровой.

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько также рассказал, что следователи работают над квалификацией преступлений, которые привели к трагедии.

На совещании также говорилось о том, что украинские эксперты уже работают над расшифровкой информации с черных ящиков самолета.

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