Украина передала в Иран ДНК-образцы для распознавания жертв катастрофы самолета МАУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел совещание о сбитии украинского самолета в Иране. Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой рассказал, что в Тегеран уже были переданы образцы ДНК для опознания жертв-украинцев.
Во время совещания секретарь СНБО сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями украинской экспертной группы и поблагодарил их за работу, сообщает аппарат СНБО.
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Первый заместитель Министра внутренних дел Украины сообщил, что эксперты МВД Украины и следователи Нацполиции собрали ДНК-образцы родственников погибших. Утром субботы, 11 января, электронную ДНК формулу направили украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.
Ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев,
– сказал Сергей Яровой.
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько также рассказал, что следователи работают над квалификацией преступлений, которые привели к трагедии.
На совещании также говорилось о том, что украинские эксперты уже работают над расшифровкой информации с черных ящиков самолета.
Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: основное
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.
- Все 9 погибших членов экипажа были украинцами. Кроме того, среди погибших пассажиров было двое украинцев. Среди погибших в авиакатастрофе больше всего граждан Ирана и Канады.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- 11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.