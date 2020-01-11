Україна передала в Іран ДНК-зразки для розпізнання жертв катастрофи літака МАУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів нараду щодо збиття українського літака в Ірані. Перший заступник голови МВС Сергій Яровий розповів, що у Тегеран вже були передані зразки ДНК задля розпізнання жертв-українців.

Під час наради секретар РНБО повідомив, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками української експертної групи і подякував їм за роботу, повідомляє апарат РНБО.

Цікаво: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України повідомив, що експерти МВС України та слідчі Нацполіції зібрали ДНК-зразки родичів загиблих. Зранку суботи, 11 січня, електронну ДНК-формулу направили українським експертам, які працюють на місці трагедії у Тегерані.

Очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва,

– сказав Сергій Яровий.

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько також розповів, що слідчі працюють над кваліфікацією злочинів, які призвели до трагедії.

На нараді також мовилося про те, що українські експерти вже працюють над розшифруванням інформації з чорних скриньок літака.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: основне