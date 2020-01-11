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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Україна передала в Іран ДНК-зразки для розпізнання жертв катастрофи літака МАУ

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      Нарада в РНБО щодо збиття літака МАУ в Ірані / фото: апарат РНБО

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів нараду щодо збиття українського літака в Ірані. Перший заступник голови МВС Сергій Яровий розповів, що у Тегеран вже були передані зразки ДНК задля розпізнання жертв-українців.

      Під час наради секретар РНБО повідомив, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками української експертної групи і подякував їм за роботу, повідомляє апарат РНБО.

      Цікаво: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння

      Перший заступник Міністра внутрішніх справ України повідомив, що експерти МВС України та слідчі Нацполіції зібрали ДНК-зразки родичів загиблих. Зранку суботи, 11 січня, електронну ДНК-формулу направили українським експертам, які працюють на місці трагедії у Тегерані.

      Очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва,
      – сказав Сергій Яровий.

      Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько також розповів, що слідчі працюють над кваліфікацією злочинів, які призвели до трагедії.

      На нараді також мовилося про те, що українські експерти вже працюють над розшифруванням інформації з чорних скриньок літака.

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: основне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
      • Усі 9 загиблих членів екіпажу були українцями, крім того серед загиблих пасажирів були ще двоє українців. Найбільше в авіакатастрофі загинули громадяни Ірану та Канади.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Віталій Касько Олексій Данілов РНБО Міністерство внутрішніх справ
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