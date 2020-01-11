14:57
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 січня
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, 10 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      МАУ виплатить компенсації сім’ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані

      174 Читать новость на русском
      МАУ виплатить сім’ям загиблих в авіакатастрофі компенсації / rbc.ua

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виплатить страхові виплати та компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. У МАУ запевнили, що виконають усі міжнародні правила та страхові договори.

      МАУ не відмовиться від своєї відповідальності, повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне.

      Читайте також: Україна передала в Іран ДНК-зразки для розпізнання жертв катастрофи літака МАУ

      Усі компенсації та страхові виплати, які визначені законом у межах відповідальності авіакомпанії, будуть проведені згідно з усіма міжнародними правилами й тими страховими договорами, які у нас є,
      – заявив Дихне.

      Він також додав, що МАУ підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо компенсації з боку Ірану.

      За словами Зеленського, Україна очікує від Ірану: 

      • запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування;
      • притягнення винних до відповідальності;
      • повернення тіл загиблих;
      • виплат компенсацій;
      • офіційних вибачень дипломатичними каналами.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити. 

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січня. До цього такі заяви робили лідери  західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

      У МАУ пояснили, чому не скасували рейс із Тегерана
      сьогодні
      20134
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Володимир Зеленський МАУ авіація Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Росія готується до нападу, це питання політичної волі: ексклюзивне інтерв'ю з Дейнегою
      Олена Трибушна 2929
      сьогодні , 10:02 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Вихрущ 40258
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      656
      сьогодні , 09:30 Пасажирські літаки, які збивали військові: найвідоміші випадки в історії
      Ігор Саджениця 4349
      сьогодні , 09:30 Королівська сім'я лютує через демарш Меган і Гаррі
      Женя Котик 2116
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук