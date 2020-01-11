МАУ виплатить компенсації сім’ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виплатить страхові виплати та компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. У МАУ запевнили, що виконають усі міжнародні правила та страхові договори.

МАУ не відмовиться від своєї відповідальності, повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне.

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Усі компенсації та страхові виплати, які визначені законом у межах відповідальності авіакомпанії, будуть проведені згідно з усіма міжнародними правилами й тими страховими договорами, які у нас є,

– заявив Дихне.

Він також додав, що МАУ підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо компенсації з боку Ірану.

За словами Зеленського, Україна очікує від Ірану:

запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування;

притягнення винних до відповідальності;

повернення тіл загиблих;

виплат компенсацій;

офіційних вибачень дипломатичними каналами.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січня. До цього такі заяви робили лідери західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.