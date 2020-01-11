США теж винні: Росія розкритикувала Іран за визнання своєї провини в авіакатастрофі

У Росії відреагували на визнання іранською владою вини за авіакатастфору МАУ поблизу Тегерана. Російська влада розкритикувала Іран за взяття всієї відповідальності на себе.

Винними у трагедії є й США, вважає заступник голови парламентського комітету з оборони Юрій Швиткін, повідомляє "Говорить Москва".

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Я не можу позитивно оцінити той факт, що вони (Іран – 24 канал) визнали свою провину, ненавмисність дій, людський фактор. Тому що справа стосується трагедії, що сталася у небі й жертв людей,

– заявив Швиткін.

За його словами, це був ракетний удар, спровокований США. А дії Ірану були ненавмисними. Тому засуджувати потрібно дії й США, й Ірану.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані