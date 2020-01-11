США теж винні: Росія розкритикувала Іран за визнання своєї провини в авіакатастрофі
У Росії відреагували на визнання іранською владою вини за авіакатастфору МАУ поблизу Тегерана. Російська влада розкритикувала Іран за взяття всієї відповідальності на себе.
Винними у трагедії є й США, вважає заступник голови парламентського комітету з оборони Юрій Швиткін, повідомляє "Говорить Москва".
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Я не можу позитивно оцінити той факт, що вони (Іран – 24 канал) визнали свою провину, ненавмисність дій, людський фактор. Тому що справа стосується трагедії, що сталася у небі й жертв людей,
– заявив Швиткін.
За його словами, це був ракетний удар, спровокований США. А дії Ірану були ненавмисними. Тому засуджувати потрібно дії й США, й Ірану.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січня. До цього такі заяви робили лідери західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.