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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      США теж винні: Росія розкритикувала Іран за визнання своєї провини в авіакатастрофі

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      У Росії вважають помилковим визнання Іраном вини в катастрофі МАУ / Офіс Президента

      У Росії відреагували на визнання іранською владою вини за авіакатастфору МАУ поблизу Тегерана. Російська влада розкритикувала Іран за взяття всієї відповідальності на себе.

      Винними у трагедії є й США, вважає заступник голови парламентського комітету з оборони Юрій Швиткін, повідомляє "Говорить Москва".

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      Я не можу позитивно оцінити той факт, що вони (Іран – 24 канал) визнали свою провину, ненавмисність дій, людський фактор. Тому що справа стосується трагедії, що сталася у небі й жертв людей,
      – заявив Швиткін.

      За його словами, це був ракетний удар, спровокований США. А дії Ірану були ненавмисними. Тому засуджувати потрібно дії й США, й Ірану.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січня. До цього такі заяви робили лідери західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран авіація Жертви МАУ
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