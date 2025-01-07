Спочатку небезпека була для жителів північно-східного регіону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія атакувала Україну 103 дронами: скільки "Шахедів" збила ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
22:13, 7 січня
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
22:06, 7 січня
Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників:
- ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний;
- група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний;
- ворожий БпЛА на Харківщині – напрямок на північ.
21:53, 7 січня
БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються в південному напрямку.