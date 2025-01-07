Сначала опасность была для жителей северо-восточного региона Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Новая группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный.
Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов:
- ударный БПЛА на севере Черниговской области – направление юго-западное;
- БПЛА на севере Сумской области – курс восточный.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников:
- ударный БПЛА на севере Черниговской области – направление юго-западное;
- группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный;
- вражеский БПЛА в Харьковской области – направление на север.
БПЛА на севере Черниговской области движутся в южном направлении.