Сначала опасность была для жителей северо-восточного региона Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:55, 7 января Новая группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный.

22:48, 7 января Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов: ударный БПЛА на севере Черниговской области – направление юго-западное;

БПЛА на севере Сумской области – курс восточный.

22:13, 7 января Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

22:06, 7 января Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников: ударный БПЛА на севере Черниговской области – направление юго-западное;

группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный;

вражеский БПЛА в Харьковской области – направление на север.