Авіакатастрофа МАУ: президент Ірану заявив, що дізнався про збиття літака від армії

Президент Ірану Хасан Рухані дізнався про збиття літака МАУ від Збройних сил країни. Від самого початку він відчував, що трагедія не була випадковою.

Рухані намагався скоротити термін розслідування, щоб точно дізнатися, чому літак зазнав аварії, повідомляє ISNA.

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Збройні сили, які були нашим єдиним способом дізнатися правду в цій справі, добре співпрацювали,

– зазначив президент Ірану.

За його словами, одразу після отримання інформації сказав представникам влади повідомити населення. Рухані також додав, що від самого початку відчував, що катастрофа українського літака була "не звичайною".

Раніше стало відомо, що командування армії Ірану до опівночі 10 січня відмовлялося повідомити правду адміністрації президента. Главу держави запевняли, що ніхто не збивав український літак.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки країн світу заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

14 січня в Ірані затримали ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу