Авиакатастрофа МАУ: президент Ирана заявил, что узнал о сбитии самолета от армии

Президент Ирана Хасан Рухани узнал о сбитии самолета МАУ от Вооруженных сил страны. С самого начала он чувствовал, что трагедия не была случайной.

Рухани пытался сократить срок расследования, чтобы точно узнать, почему самолет потерпел крушение, сообщает ISNA.

Обратите внимание: Сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном: Рада приняла заявление об ответственности Ирана – текст

Вооруженные силы, которые были нашим единственным способом узнать правду в этом деле, хорошо сотрудничали,

– отметил президент Ирана.

По его словам, сразу после получения информации сказал представителям властей сообщить населению. Рухани также добавил, что с самого начала чувствовал, что катастрофа украинского самолета была "не обычной".

Ранее стало известно, что командование армии Ирана до полуночи 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента. Главу государства уверяли, что никто не сбивал украинский самолет.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.



Впоследствии разведки стран мира заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

14 января в Иране задержали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.



Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала