Иран сбил ракетами самолет МАУ над Тегераном: от президента страны скрывали правду

Только 10 января, через два дня после ужасной авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране, военное командование страны призналось президенту в том, что авиасудно сбили ракетами. Пассажирский самолет якобы приняли за вражеский объект.

Командование до полуночи 10 января отказывалось сообщать правду администрации президента. Более того – главу государства Хасана Рухани заверили: никто не сбивал украинский самолет. Об этом заявил на пресс-конференции представитель правительства Али Рабии.

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Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером 9 января, было основано на наблюдениях за широкомасштабной психологической войной, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была в администрации. Тогда мы не знали, что причиной этого несчастного случая была ракета,

– отметил он.

Президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, пока не созвал Верховный национальный совет безопасности. По результатам этого заседания генеральный штаб вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

"К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу", – признал Рабии.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: