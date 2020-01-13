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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Иран сбил ракетами самолет МАУ над Тегераном: от президента страны скрывали правду

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      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Getty images

      Только 10 января, через два дня после ужасной авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране, военное командование страны призналось президенту в том, что авиасудно сбили ракетами. Пассажирский самолет якобы приняли за вражеский объект.

      Командование до полуночи 10 января отказывалось сообщать правду администрации президента. Более того – главу государства Хасана Рухани заверили: никто не сбивал украинский самолет. Об этом заявил на пресс-конференции представитель правительства Али Рабии.

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      Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером 9 января, было основано на наблюдениях за широкомасштабной психологической войной, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была в администрации. Тогда мы не знали, что причиной этого несчастного случая была ракета,
      – отметил он.

      Президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, пока не созвал Верховный национальный совет безопасности. По результатам этого заседания генеральный штаб вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

      "К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу", – признал Рабии.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердила власть страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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