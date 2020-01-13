Іран збив ракетами літак МАУ над Тегераном: від президента країни приховували правду

Лише 10 січня, через два дні після жахливої авіакатастрофи з українським літаком в Ірані, військове командування країни зізналося президенту у тому, що авіасудно збили ракетами. Пасажирський літак начебто прийняли за ворожий об’єкт.

Командування до опівночі 10 січня відмовлялося повідомити правду адміністрації президента. Ба більше – главу держави Хасана Рухані запевнили: ніхто не збивав український літак. Про це заявив на пресконференції речник уряду Алі Рабії.

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Нас звинуватили в брехні та приховуванні інформації, але насправді все було не так. Те, що я заявляв увечері 9 січня, було засноване на спостереженнях щодо широкомасштабної психологічної війни, яку ведуть проти іранського народу Сполучені Штати, та інформації, яка була в адміністрації. Тоді ми не знали, що причиною цього нещасного випадку була ракета,

– зауважив він.

Президент не знав про реальне становище до опівдня 10 січня, поки не скликав Верховну національну раду безпеки. За результатами цього засідання генеральний штаб збройних сил Ірану взяв на себе відповідальність за трагедію. Офіційне повідомлення оприлюднили вранці в суботу 11 січня.

"На жаль, затримка та неспроможність своєчасно поширити інформацію щодо нещасного випадку завдала непоправної шкоди нашому соціальному капіталу", – визнав Рабії.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: