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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран збив ракетами літак МАУ над Тегераном: від президента країни приховували правду

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      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Getty images

      Лише 10 січня, через два дні після жахливої авіакатастрофи з українським літаком в Ірані, військове командування країни зізналося президенту у тому, що авіасудно збили ракетами. Пасажирський літак начебто прийняли за ворожий об’єкт.

      Командування до опівночі 10 січня відмовлялося повідомити правду адміністрації президента. Ба більше – главу держави Хасана Рухані запевнили: ніхто не збивав український літак. Про це заявив на пресконференції речник уряду Алі Рабії.

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      Нас звинуватили в брехні та приховуванні інформації, але насправді все було не так. Те, що я заявляв увечері 9 січня, було засноване на спостереженнях щодо широкомасштабної психологічної війни, яку ведуть проти іранського народу Сполучені Штати, та інформації, яка була в адміністрації. Тоді ми не знали, що причиною цього нещасного випадку була ракета,
      – зауважив він.

      Президент не знав про реальне становище до опівдня 10 січня, поки не скликав Верховну національну раду безпеки. За результатами цього засідання генеральний штаб збройних сил Ірану взяв на себе відповідальність за трагедію. Офіційне повідомлення оприлюднили вранці в суботу 11 січня.

      "На жаль, затримка та неспроможність своєчасно поширити інформацію щодо нещасного випадку завдала непоправної шкоди нашому соціальному капіталу", – визнав Рабії.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран
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