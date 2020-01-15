Україна звернулась до Ірану через чорні скриньки збитого МАУ

Українська влада просить Іран передати українським правоохоронцям бортові самописці з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого іранськими військовими.

Україна робить усе для того, аби забезпечити належне розшифрування бортових скриньок та зберегти докази у розслідуванні обставин авіакатастрофи. Про це повідомила пресслужба Офісу Прокурора в телеграм-каналі.

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"Офіс генерального прокурора та СБУ звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовим", – йде мова у повідомленні.

Що відомо про чорні скриньки літака МАУ

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – близько обіду.

Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша – отримала пошкодження.

Іран спочатку заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно.

10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій.

Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва. Згодом влада Ірану визнала – літак "випадково" збили кількома ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака. СБУ розпочала розслідування за трьома статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту; умисне вбивство; умисне знищення або пошкодження.

Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Зеленський додав, що винні обов’язково мають бути притягнуті до відповідальності. Також Іран має виплатити компенсації родинам загиблих. Іранська сторона погодилась з цим питанням.



Катастрофа літака МАУ в Ірані/ Інфографіка 24 каналу