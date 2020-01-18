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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Іран таки погодився віддати Україні чорні скриньки зі збитого літака МАУ: що про це відомо

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      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / AFP

      Іран підтвердив, що на прохання української влади чорні скриньки зі збитого українського літака МАУ віддадуть Україні. У Києві бортові самописці можуть бути вже найближчими днями, хоча конкретної дати Іран не назвав.

      Про це розповів глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар, повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

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      Іранський чиновник наголосив, що неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані.

      Хасан Резаєфар також додав, що скриньки спробують проаналізувати у Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо ж це не вдасться зробити, їх передадуть Франції.

      Що відомо про чорні скриньки літака МАУ

      • Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша була суттєво пошкоджена.
      • Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці.
      • 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли через брак технологій. Стало відомо, що розшифровка пройде у Франції, а до процесу залучать українських та іранських експертів.
      • Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва. При цьому, українська влада запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.

      Основне про авіакатастрофу в Ірані


      Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики авіація Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ
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