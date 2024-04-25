Про це у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу наголосив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив реальну ситуацію.
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Важлива риторика
Західні партнери начебто розуміють основне питання – Росія має програти. Утім, затягують із передачею зброї, яка так необхідна Україні. Водночас лунає інформація, що країна-агресорка має достатню кількість зброї, яка не є паритетною нашій країні. Відповідно мають робитися інші заяви.
"Наприклад: "ми бачимо, що Росія накопичує на складах зброю. Відповідно ми збільшуємо пакети допомоги Україні на такий-то відсоток. Ми збільшуємо інвестиції у свої власні виробництва, наприклад, далекобійних ракет, дронів чи РЕБів в такій-то пропорції". Мені здається, що так треба це коментувати, а не депресувати і свої країни, і Україну, яка продовжує більше ніж два роки, чинити опір. Тим паче, ми бачимо, що попри дефіцит в наявності зброї в України, Росія нікуди суттєво, м'яко кажучи, не просунулась", – сказав Подоляк.
Що відомо про ВПК Росії: основне
- У січні 2024 року зазначалося, що Росія виготовляє 5 – 7 тисяч боєприпасів на добу. І вона не може наростити виробництво до тих масштабів, які б їй хотілося.
- У березні аналітики Інституту вивчення війни вважали, що російський оборонний комплекс може мати значні проблеми через санкції. Але Росія – країна, яка сама виробляє зброю, тому вона в неї не закінчиться.
- Через війну та ВПК російський бізнес жаліється на нестачу кваліфікованих кадрів на підприємствах. У першому кварталі 2024 року у Росії забезпеченість кадрами впала до історичного мінімуму.