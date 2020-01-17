Тіла загиблих в Ірані українців доправлять в Україну: названо дату

Тіла 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, доправлять в аеропорт Бориспіль 19 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента у фейсбуці. Церемонія вшанування відбудеться одразу в аеропорті.

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Напередодні Зеленський повідомляв, що тіла загиблих у катастрофі МАУ українців планують в Україну повернути до 19 січня.

16 січня експерти Міністерства внутрішніх справ України отримали ДНК-зразки і ідентифікували тіла усіх загиблих в Тегерані.

Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував до Києва. Загинули всі 176 людей , що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки. Влада Ірану визнала, що літак "випадково" збили кількома ракетами, прийнявши його за ворожу авіацію. Іранський лідер Хассан Рухані висловив слова вибачення перед українцями.



Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

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