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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Тіла загиблих в Ірані українців доправлять в Україну: названо дату

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      Тіла 11 загиблих індетифікували і готують до передачі / twitter

      Тіла 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, доправлять в аеропорт Бориспіль 19 січня.

      Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента у фейсбуці. Церемонія вшанування відбудеться одразу в аеропорті.

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      Напередодні Зеленський повідомляв, що тіла загиблих у катастрофі МАУ українців планують в Україну повернути до 19 січня.

      16 січня експерти Міністерства внутрішніх справ України отримали ДНК-зразки і ідентифікували тіла усіх загиблих в Тегерані. 

      Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував до Києва. 

      Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

      Влада Ірану визнала, що літак "випадково" збили кількома ракетами, прийнявши його за ворожу авіацію. Іранський лідер Хассан Рухані висловив слова вибачення перед українцями.

      хто загинув у авіакатастрофі мау іран
      Хто з українців загинув під час катастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

      Коротко і головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України МЗС України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Офіс Президента
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