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      Катастрофа МАУ в Ірані: ідентифікація тіл загиблих українців завершилась

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      В Ірані ідентифікували усіх загиблих в авіакатастрофі українців, — МВС / Getty Images

      Експерти Міністерства внутрішніх справ України, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих в авіакатастрофі українців. Літак МАУ збив Іран кількома ракетами.

      Триває підготовка для подальшої передачі тіл до України, про це повідомляє преслужба Міністерства внутрішніх справ на фейсбук-сторінці. 

      До теми: Катастрофа МАУ в Ірані та компенсації: юрист пояснив, хто і скільки отримає

      В Ірані працюють 15 рятувальників, 4 слідчих та 3 експерти МВС берутьучасть у розслідуванні трагедії з літаком МАУ в Тегерані. Там залишаються 2 експерти-генетики до завершення ідентифікації загиблих та повернення родичам.

      У Тегерані завершилась ідентифікація тіл загиблих під час авіакатастрофи українців. За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року,
      – повідомляють у МВС.

      Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва. Згодом влада Ірану визнала – літак "випадково" збили кількома ракетами.

      Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.  СБУ розпочала розслідування за трьома статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту; умисне вбивство; умисне знищення або пошкодження.

      • Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Міністерство внутрішніх справ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран МАУ
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