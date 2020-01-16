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      Катастрофа МАУ в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершилась

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      / Getty Images

      Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев. Самолет МАУ сбил Иран несколькими ракетами.

      Продолжается подготовка для дальнейшей передачи в Украину, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на фейсбук-странице.

      К теме: Катастрофа МАУ в Иране и компенсации: юрист объяснил, кто и сколько получит

      В Иране работают 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД принимают участие в расследовании трагедии с самолетом МАУ в Тегеране. Там остаются 2 эксперта-генетика до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

      В Тегеране завершилась идентификация тел погибших во время авиакатастрофы украинцев. По предварительной информации передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года,
      – сообщают в МВД.

      Украинский самолет МАУ разбился возле Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Впоследствии власти Ирана признали – самолет "случайно" сбили несколькими ракетами.

      Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украина передала Ирану образцы ДНК для опознания жертв-украинцев утром 11 января. Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет быстрее идентифицировать тела наших граждан и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

      Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. СБУ начала расследование по трем статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта; умышленное убийство; умышленное уничтожение или повреждение.

      • Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
        Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Министерство внутренних дел МАУ
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