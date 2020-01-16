Катастрофа МАУ в Иране и компенсации: юрист объяснил, кто и сколько получит

Трагедия в Иране вошла в топ 50 крупнейших авиакатастроф по количеству погибших. На борту самолета находилось 167 человек. Кто и на какую компенсацию может рассчитывать и что будет влиять на ее размер – 24 каналу рассказал юрист Андрей Козлов.

Выплаты пострадавшим

Андрей, на какие компенсации могут рассчитывать родственники пострадавших в авиакатастрофе?

Погибших на борту следует разделить на три группы. Во-первых, экипаж, во-вторых, пассажиры-граждане Ирана, в-третьих, пассажиры-граждане других государств, включая Украину. Еще один нюанс – Иран не признает иностранное гражданство за теми, кто имеет двойное гражданство. Это может быть правовая коллизия.

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На какие выплаты могут рассчитывать родственники погибших в катастрофе украинцев и граждане других стран, кроме Ирана?

В случае этих пассажиров распространяется режим Монреальской конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок. Эта конвенция предусматривает безусловную ответственность авиакомпании, независимо от того виновата она или нет, все ли меры безопасности приняли и тому подобное. Речь идет о сумме в пределах примерно 160 тысяч евро. Это те деньги, которые должна выплатить авиакомпания в любом случае.

Кто такой Андрей Козлов?Юрист, специализирующийся в делах, связанных с авиаперевозками и авиакатастрофами. Участвовал в расследовании ряда авиационных событий.

С октября 2016 по июль 2019 года – член Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Окончил Институт международных отношений Киевского университета, магистр международного права.

То есть платить будет авиакомпания?

Ответственность авиакомпании страхуется, то есть фактически эти деньги поступают от страховых компаний. Очень часто путаются и говорят, что это страховка. На самом деле, нет. Страховка касается авиакомпании, а не пассажиров. Конечно, пассажиры могут требовать у авиакомпании больше, но тогда нужно доказывать, что она не приняла все необходимые меры, чтобы избежать катастрофы. Но в том, что случилось в небе Ирана, очевидна вина другой стороны. Таким образом, причина катастрофы не связана с действиями авиакомпании.



По мнению юриста, на сумму выплат могут влиять много факторов / Фото с Facebook Андрея Козлова

Насколько я понимаю, граждане Ирана будут получать другие суммы компенсаций?

Иран не ратифицировал Монреальскую конвенцию. Для них действует Варшавская конвенция 1929 года с аналогичным названием. Замечу, для Украины Монреальская конвенция вступила в силу в 2009 году. Варшавская же конвенция имеет некоторые отличия. Прежде всего, в ней не говорится о безусловной ответственности перевозчика: установлена не сумма обязательной выплаты, а лимит ответственности. Перевозчик может опровергать ответственность, ссылаясь на то, что им были приняты все необходимые меры, чтобы избежать трагедии. Размер ответственности по этой конвенции 250 тысяч так называемых золотых франков.

Такими деньгами уже давно никто не рассчитывается...

Имеется в виду единица, состоящая из 65,5 мг золота 900 пробы. То есть это примерно 14 750 килограммов, если переводить в золото. Но в разных странах были разные подходы к переводу этих франков, которые существовали фактически в другую эпоху, в нынешние национальные валюты. Очень многие страны делали это путем применения обменного курса золотодевизных стандартов где-то 1971 года, когда прекратила свое существование так называемая Бреттон-Вудская валютная система.

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Во многих странах, в том числе и в Украине, в пересчете на доллары получалось 20 тысяч. В других странах был более благоприятный подход. Там брали вышеназванное количество золота и вычисляли его стоимость, учитывая цену на местной валютной бирже или на Нью-Йоркской товарной бирже. Например, в Греции, когда произошла авиакатастрофа в Салониках (1997 год), эта выплата составляла 120 тысяч долларов, но золото тогда стоило 300 долларов за унцию. Сейчас его цена – 1 500.

Чтобы избежать дискриминации одних родственников перед другими, следовало бы унифицировать эти выплаты.

Ответственность Ирана

Какую ответственность несет Иран, который уже признал свою вину в трагедии?

Речь идет о деятельности, связанной с запуском зенитных управляемых ракет, то есть об источнике повышенной опасности. Ответственность наступает из-за самого факта поражения. Даже не надо доказывать вину (был умысел или это грубая неосторожность). Если бы дошло до судов, то, учитывая, что вред причинил Корпус стражей исламской революции, который является официальным органом Исламской Республики Иран, ответственен Иран как государство. Правда, в данном случае конвенционного механизма возмещения вреда в гражданско-правовом порядке – нет.



Коротко про авиакатастрофу в Иране / Инфографика 24 канала

В каких судах могут рассматриваться такие споры?

Нет должного международного форума для рассмотрения такого дела. К Европейскому суду по правам человека никакого отношения это дело не имеет, для Международного суда ООН оно не подсудно, потому что это не спор между государствами. Поскольку одно суверенное государство не может судить другое, то единственный компетентный форум – иранские суды. Довольно трудно представить, как в них отправляют правосудие.

Но должен кто-то эту катастрофу рассматривать?

Когда иранская сторона делала признание в причастности к катастрофе, очевидно имелось в виду, что за это придется платить. Предполагаю, что лучшим вариантом в такой ситуации является объединение усилий государств, граждане которых погибли. Эти государства должны дипломатическим каналам провести переговоры с Ираном и достичь заключения специального межгосударственного соглашения, где регулировались бы суммы и механизмы выплат пострадавшим.

О чем может идти речь в такой сделке?

Документ, в частности, может включать и такой пункт как освобождение от ответственности всех других сторон, например, авиакомпании – в обмен на выплату со стороны Ирана. На практике возможна такая ситуация: авиакомпания выплатит пострадавшим компенсации, затем, уже по регрессу получит эти средства и компенсацию рыночной стоимости самолета, упущенной выгоды и тому подобное.

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Вообще возможны два варианта развития событий: либо авиакомпания выплачивает родственникам погибших компенсации, а затем идет за регрессом к Ирану, или соглашение с Ираном охватывает эти вопросы и авиакомпания не платит ничего, кроме примерно 19 850 тысяч евро, которые они должны заплатить семьям пассажиров на неотложные нужды в течение 15 дней. Это предусмотрено нормами Монреальской конвенции и украинского законодательства, которые имплементируют.

Какова ситуация с выплатами семьям членов экипажа?

Все вышеназванные моменты регулируют отношения, возникающие после заключения договора перевозки или между пассажиром и авиакомпанией (если речь идет о телесных повреждениях и багаже), или между родственниками пассажиров и авиакомпанией в случае гибели пассажира. Очевидно, экипаж – наемные работники авиакомпании, они этим механизмом не защищены.

По ним речь идет о сумме социального страхования на случай смерти, а также то, что может быть предусмотрено социальным пакетом, действующим в авиакомпании, и выплаты, прописанные в трудовом договоре. Это в отношениях с авиакомпанией. А в отношениях с Ираном родственникам членов экипажа должна быть уплачена компенсация, как и родственникам пассажиров.

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Насколько может затянуться процесс выплат?

В принципе, как показывает история и моя собственная практика, срок проведения переговоров и заключения сделок может затянуться и на год. Хотя выплачивают деньги обычно быстро. Но в данной ситуации следует учитывать, что Иран отключен от международных платежных систем. Какой будет порядок выплат – вопрос, возможно придется искать третью сторону, то есть агента, который осуществит эти выплаты.

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Но мы все же должны тщательно проводить расследование происшествия...

Безусловно, от тщательности проведения расследования зависит сила переговорной позиции тех, кто потребует компенсации и ее окончательный размер. Это будет охватывать такие вопросы как: слаженность между гражданским и военным сектором управления воздушным движением; какие данные были на командном пункте полка, дивизиона, самого ЗРК; какую информацию и характеристики целей имела боевая обслуга и тому подобное. Это все очень важно. Каким образом обычный оператор системы мог допустить ошибку – все это имеет значение для окончательного определения суммы выплат пострадавшим. Конечно, в этой ситуации нужно также исходить и из экономических возможностей Ирана.