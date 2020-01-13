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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: главы МИД 5 стран встретятся в Лондоне

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      Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января / Getty Images

      Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, встретятся на этой неделе в Лондоне.

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что встреча состоится через 2 дня – то есть 15 января, сообщает CNN.

      Обо всем: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

      Мы договоримся, как наши страны будут действовать по отдельности, и совместно, какие шаги были сделаны для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям,
      – рассказал Пристайко.

      Политик не уточнил, министры каких стран будут участвовать во встрече. Однако, вероятно, что кроме Украины говорится о Британии, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе МАУ также погибли граждане Ирана и Афганистана.

      Важно! Полный список погибших в авиакатастрофе – по ссылке.

      Ранее Вадим Пристайко заявлял, что Украина хочет создать Международную коалицию, которая будет заниматься расследованием трагедии самолета МАУ. В международном механизме будет представлена каждая страна. Его создадут для абсолютно справедливого расследования.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Обратите внимание: Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

      Впоследствии разведки ведущих стран Мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

      11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

      Важно: В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

       

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака

      Авиакатастрофа МАУ в Иране/ Карта 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Великобритания Вадим Пристайко Жертвы МАУ
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