Авіакатастрофа МАУ в Ірані: глави МЗС 5 країн зустрінуться у Лондоні

Міністри закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, зустрінуться цього тижня у Лондоні.

Глава МЗС України Вадим Пристайко розповів, що зустріч відбудеться через 2 дні – тобто 15 січня, повідомляє CNN.

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Ми домовимося, як наші країни діятимуть окремо, і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим родинам,

– розповів Пристайко.

Політик не уточнив, міністри яких країн братимуть участь у зустрічі. Однак, ймовірно, що окрім України мовиться про Британію, Швецію, Канаду та Німеччину. В авіакатастрофі МАУ також загинули громадяни Ірану та Афганістану.

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Раніше Вадим Пристайко заявляв, що Україна хоче створити Міжнародну коаліцію, яка буде займатися розслідуванням трагедії літака МАУ. У міжнародному механізмі буде представлена кожна країна. Його створять для абсолютно справедливого розслідування.

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Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

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Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу