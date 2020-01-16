Катастрофа МАУ в Ірані та компенсації: юрист пояснив, хто і скільки отримає

Трагедія в Ірані увійшла в топ 50 найбільших авіакатастроф за кількістю загиблих. На борту літака перебувало 167 людей. Хто і на яку компенсацію може розраховувати та що впливатиме на її розмір, – 24 каналу розповів юрист Андрій Козлов.

Виплати постраждалим

Андрію, на які компенсації можуть розраховувати родичі постраждалих в авікатастрофі?

Загиблих на борту варто поділити на три групи. По-перше, – екіпаж, по-друге, – пасажири-громадяни Ірану, по-третє, – пасажири-громадяни інших держав, включно з Україною. Ще є один нюанс – Іран не визнає іноземне громадянство за тими, хто має подвійне громадянство. Це може бути правова колізія.

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На які виплати можуть розраховувати родичі загиблих в катастрофі українців та громадяни інших країн, окрім Ірану?

На випадок цих пасажирів розповсюджується режим Монреальської конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень. Ця конвенція передбачає безумовну відповідальність авіакомпанії, незалежно від того винна вона чи ні, чи всіх заходів безпеки вжили тощо. Йдеться про суму в межах приблизно 160 тисяч євро. Це ті гроші, які має виплатити авіакомпанія в будь-якому випадку.

Хто такий Андрій Козлов? Юрист, який спеціалізується в справах, пов’язаних із авіаперевезеннями та авіакатастрофами. Брав участь у розслідуванні низки авіаційних подій.

З жовтня 2016 по липень 2019 року – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету, магістр міжнародного права.

Тобто платитиме авіакомпанія?

Відповідальність авіакомпанії страхується, тобто фактично ці гроші надходять від страхових компаній. Дуже часто плутаються і кажуть – це страховка. Насправді, ні. Страховка стосується авіакомпанії, а не пасажирів. Звісно, пасажири можуть вимагати у авіакомпанії більше, але тоді потрібно доводити, що вона не вжила всіх необхідних заходів, аби уникнути катастрофи. Але в тому, що трапилося в небі Ірану, очевидна вина іншої сторони. Таким чином, причина катастрофи не пов’язана з діями авіакомпанії.



На думку юриста, на суму виплат впливатиме багато чинників / Фото з Facebook Андрія Козлова

Наскільки я розумію, громадяни Ірану отримуватимуть інші суми компенсацій?

Іран не ратифікував Монреальську конвенцію. Для них діє Варшавська конвенція 1929 року з аналогічною назвою. Зауважу, для України Монреальська конвенція набула чинності у 2009 році. Варшавська ж конвенція має деякі відмінності. Передовсім, у ній не йдеться про безумовну відповідальність перевізника: встановлено не суму обов’язкової виплати, а ліміт відповідальності. Перевізник може спростовувати відповідальність, посилаючись на те, що ним було вжито всіх необхідних заходів, аби уникнути трагедії. Розмір відповідальності за цією конвенцією 250 тисяч так званих золотих франків.

Такими грошима вже давно ніхто не розраховується…

Мається на увазі одиниця, що складається із 65,5 міліграмів золота 900 проби. Тобто це приблизно 14, 750 кілограмів, якщо переводити в золото. Але, в різних країнах були різні підходи до переводу цих франків, які існували фактично в іншу епоху, в нинішні національні валюти. Дуже багато країн робило це шляхом застосування обмінного курсу золотодевізних стандартів десь на 1971 рік, коли припинила своє існування так звана Бреттон-Вудська валютна система.

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У багатьох країнах, зокрема й в Україні, в перерахунку на долари виходило 20 тисяч. В деяких інших країнах був більш сприятливий підхід. Там брали вищеназвану кількість золота і обчислювали його вартість, беручи до уваги ціну на місцевій валютній біржі, або на Нью-Йоркській товарній біржі. Наприклад, в Греції, коли сталась авіакатастрофа в Салоніках (1997 рік), ця виплата складала 120 тисяч доларів, але золото тоді коштувало 300 доларів за унцію. Зараз його ціна – 1 500.

Щоб уникнути дискримінації одних родичів перед іншими, варто було б уніфікувати ці виплати.

Відповідальність Ірану

Яку відповідальність нестиме Іран, який вже визнав свою провину в трагедії?

Йдеться про діяльність, пов’язану із запуском зенітних керованих ракет, тобто про джерело підвищеної небезпеки. Відповідальність настає через сам факт ураження. Навіть не треба доводити вину (чи був умисел або це груба необережність). Якби дійшло до судів, то, враховуючи, що шкоду заподіяв Корпус вартових ісламської революції, який є офіційним органом Ісламської Республіки Іран, то відповідальний Іран як держава. Щоправда, в даному випадку конвенційного механізму для відшкодування шкоди в цивільно-правовому порядку – не існує.



Коротко про авіакатастрофу в Ірані / Інфографіка 24 каналу

В яких судах можуть розглядатись такі спори?

Немає належного міжнародного форуму для розгляду такої справи. До Європейського суду з прав людини жодного стосунку ця справа не має, для Міжнародного суду ООН вона не підсудна, бо це не спір між державами. Оскільки одна суверенна держава не може судити іншу, то тут єдиний компетентний форум – іранські суди. Досить важко уявити, як в них відправляють правосуддя.

Але ж має хтось цю катастрофу розглядати?

Коли іранська сторона робила зізнання в причетності до катастрофи, вочевидь малося на увазі, що за це доведеться платити. Припускаю, що найкращим варіантом в такій ситуації є поєднання зусиль держав, громадяни яких загинули. Ці держави мають дипломатичними каналами провести переговори з Іраном і досягнути укладення спеціальної міждержавної угоди, де врегульовувалися б суми і механізми виплат потерпілим.

Про що може йтись в такій угоді?

Документ, зокрема, може включати й такий пункт як звільнення від відповідальності всіх інших сторін, наприклад, авіакомпанії – в обмін на виплату з боку Ірану. На практиці можлива така ситуація: авіакомпанія сплатить постраждалим компенсації, потім, вже за регресом отримає ці кошти та компенсацію ринкової вартості літака, упущеної вигоди тощо.

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Взагалі можливі два варіанти розвитку подій: або авіакомпанія виплачує родичам загиблих компенсації, а потім йде за регресом до Ірану, або угода з Іраном охоплює ці питання і авіакомпанія не платить нічого, окрім приблизно 19 850 тисяч євро, які вони мають сплатити сім’ям пасажирів на нагальні потреби протягом 15 днів. Це передбачено нормами Монреальської конвенції та українського законодавства, що їх імплементують.

Яка ситуація з виплатами сім’ям членів екіпажу?

Всі вищеназвані моменти регулюють відносини, які виникають після укладення договору перевезення або між пасажиром і авіакомпанією (якщо йдеться про тілесне ушкодження і багаж), або між родичами пасажирів і авіакомпанією у разі загибелі пасажира. Вочевидь, екіпаж – наймані працівники авіакомпанії, вони цим механізмом не захищені.

Щодо них йдеться про суму соціального страхування на випадок смерті, а також те, що може бути передбачено соціальним пакетом, діючим в авіакомпанії та виплати прописані в трудовому договорі. Це у стосунках з авіакомпанією. А у стосунках з Іраном родичам членів екіпажу має бути сплачена компенсація, як і родичам пасажирів.

Що відомо про 11 загиблих в авіакатастрофі в Ірані, дивіться тут:

Наскільки може затягнутись процес виплат?

В принципі, як свідчить історія та моя власна практика, строк проведення перемовин та укладення угод може затягтись і на рік. Хоча, виплачують гроші зазвичай швидко. Але в даній ситуації варто враховувати, що Іран відімкнений від міжнародних платіжних систем. Який буде порядок виплат – питання, можливо доведеться шукати третю сторону тобто агента, який здійснить ці виплати.

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Але ми все ж маємо ретельно проводити розслідування події…

Безумовно, від ретельності проведення розслідування залежить сила переговорної позиції тих, хто вимагатиме компенсації та її остаточний розмір. Це охоплюватиме такі питання як: злагодженість між цивільним і військовим сектором управління повітряним рухом; які дані були на командному пункті полку, дивізіону, самому ЗРК; яку інформацію та характеристики цілей мала бойова обслуга тощо. Це все дуже важливо. Яким саме чином звичайний оператор системи міг допустити помилку – все це має значення для остаточного визначення суми виплат постраждалим. Звісно, в цій ситуації потрібно також виходити і з економічних можливостей Ірану.