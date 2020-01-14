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      Президент МАУ розповів, як Коломойський відреагував на катастрофу літака в Ірані

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      Як Коломойський відреагував на катастрофу літака МАУ в Ірані / Колаж 24 каналу

      Олігарх Ігор Коломойський, який є акціонером компанії "Міжнародні авіалінії України", після збиття Іраном українського літака був небагатослівним. Він подзвонив директору авіакомпанії та висловив співчуття.

      Про це розповів сам президент МАУ Євген Дихне в інтерв’ю LB.ua. За його словами, з'язок з акціонерами компанії він мав у перші години після катастрофи.

      Важливо: Чи міг Іран збити український літак свідомо: оцінка секретаря РНБО Данілова

      Був дзвінок від Ігоря Валерійовича (Коломойського, – 24 канал) зі співчуттями. Усе. З Ароном Сергійовичем (Майбергом – 24 канал) я був на зв'язку в режимі листування,
      – розповів Дихне.

      Він додав, що інший співвласник МАУ Арон Майберг на той момент перебував за межами України і мав проблеми з голосовим зв’язком.

      "Я радився з ним, як із головою наглядової ради, з багатьох питань, особливо пов'язаних із юридичними аспектами", – пояснив він.

      До теми: Трюдо назвав причину авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

      Також Дихне розповів, що після того, як дізнався про трагедію літака в Ірані, почав безпосереднє спілкування із секретарем РНБО Олексієм Даніловим та головою МЗС Вадимом Пристайком

      Це були мої основні контакти. Потім вони дали для комунікації з різних питань юристів… На певному етапі на контакті з'явився Кирило Тимошенко з Офісу Президента. З'явилося узгодження спільних дій із ОПУ,
      – додав преиздент МАУ.

      За його словами, контакти з владою стосувалися збору української комісії, яка вирушила до Ірану для надання допомоги в пошуковій операції та розслідуванні причин катастрофи. Серед 45 її членів є 3 фахівців МАУ. Вони відповідають за льотну роботу, за операційну безпеку і за технічні параметри літака.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Ірані спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички – є загиблі та поранені.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

      Основні факти про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
      Основні факти про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Ігор Коломойський МЗС України РНБО Олексій Данілов
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