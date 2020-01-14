Президент МАУ розповів, як Коломойський відреагував на катастрофу літака в Ірані

Олігарх Ігор Коломойський, який є акціонером компанії "Міжнародні авіалінії України", після збиття Іраном українського літака був небагатослівним. Він подзвонив директору авіакомпанії та висловив співчуття.

Про це розповів сам президент МАУ Євген Дихне в інтерв’ю LB.ua. За його словами, з'язок з акціонерами компанії він мав у перші години після катастрофи.

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Був дзвінок від Ігоря Валерійовича (Коломойського, – 24 канал) зі співчуттями. Усе. З Ароном Сергійовичем (Майбергом – 24 канал) я був на зв'язку в режимі листування,

– розповів Дихне.

Він додав, що інший співвласник МАУ Арон Майберг на той момент перебував за межами України і мав проблеми з голосовим зв’язком.

"Я радився з ним, як із головою наглядової ради, з багатьох питань, особливо пов'язаних із юридичними аспектами", – пояснив він.

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Також Дихне розповів, що після того, як дізнався про трагедію літака в Ірані, почав безпосереднє спілкування із секретарем РНБО Олексієм Даніловим та головою МЗС Вадимом Пристайком.

Це були мої основні контакти. Потім вони дали для комунікації з різних питань юристів… На певному етапі на контакті з'явився Кирило Тимошенко з Офісу Президента. З'явилося узгодження спільних дій із ОПУ,

– додав преиздент МАУ.

За його словами, контакти з владою стосувалися збору української комісії, яка вирушила до Ірану для надання допомоги в пошуковій операції та розслідуванні причин катастрофи. Серед 45 її членів є 3 фахівців МАУ. Вони відповідають за льотну роботу, за операційну безпеку і за технічні параметри літака.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

Через намагання влади приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Ірані спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички – є загиблі та поранені.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.



Основні факти про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу