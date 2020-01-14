Президент МАУ рассказал, как Коломойский отреагировал на катастрофу самолета в Иране

Олигарх Игорь Коломойский, который является акционером компании "Международные авиалинии Украины", после сбивания Ираном украинского самолета был немногословен. Он позвонил директору авиакомпании и выразил сочувствие.

Об этом рассказал сам президент МАУ Евгений Дыхне в интервью LB.ua. По его словам, связь с акционерами компании он имел в первые часы после катастрофы.

Важно: Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова

Был звонок от Игоря Валерьевича (Коломойского – 24 канал) с соболезнованиями. Все. С Ароном Сергеевичем (Майбергом – 24 канал) я был на связи в режиме переписки,

– рассказал Дыхне.

Он добавил, что другой совладелец МАУ Арон Майберг на тот момент находился за пределами Украины и имел проблемы с голосовой связью.

"Я советовался с ним, как с председателем наблюдательного совета, по многим вопросам, особенно связанных с юридическими аспектами", – пояснил он.

К теме: Трюдо назвал причину авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Также Дыхне рассказал, что после того, как узнал о крушении самолета в Иране, начал непосредственное общение с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и главой МИД Вадимом Пристайко.

Это были мои основные контакты. Затем они дали для коммуникации по различным вопросам юристов... На определенном этапе на контакте появился Кирилл Тимошенко из Офиса Президента. Появилось согласование совместных действий с ОПУ,

– добавил преиздент МАУ.

По его словам, контакты с властью касались сбора украинской комиссии, которая отправилась в Иран для оказания помощи в поисковой операции и расследовании причин катастрофы. Среди 45 его членов есть 3 специалистов МАУ. Они отвечают за летную работу, за операционную безопасность и за технические параметры самолета.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил. 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Из-за попытки власти скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Иране вспыхнули массовые протесты – люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны. Вечером 12 января между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения – есть погибшие и раненые.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.



Основные факты об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала