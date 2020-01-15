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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Рухані попросив пробачення за те, що Іран не одразу визнав збиття літака МАУ

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      Рухані перепросив за затримку з визнанням збиття літака МАУ / fa.rfi.fr

      Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення за затримку з визнанням затримання визнання збиття літака "Міжнародних авіаліній в Україні" під Тегераном. Він вкотре зазначив, що іранські військові саме випадково збили український літак.

      Вибачення Рухані попросив в ефірі національного телебачення Ірану. Про це повідомляє Al Jazeera.

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      Він також виступив з вимогою до іранський військових оприлюднити більше інформації щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу аеропорту Імама Хомейні.

      Я хочу, щоб Генеральний штаб та іранські військові прийшли і розповіли народу усі деталі розслідування,
      – заявив Хасан Рухані.

      Що ще Рухані казав про аварію літака?Раніше Хасан Рухані казав, що збройні сили Ірану були єдиним способом дізнатися про причини авіакатастрофи українського літака. Він також запевнив, що з самого початку відчував, що трагедія не була випадковою.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

      Аварія літака МАУ, Іран, авіакатастрофа
      Авіакатастрофа українського літака в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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