Рухані попросив пробачення за те, що Іран не одразу визнав збиття літака МАУ

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення за затримку з визнанням затримання визнання збиття літака "Міжнародних авіаліній в Україні" під Тегераном. Він вкотре зазначив, що іранські військові саме випадково збили український літак.

Вибачення Рухані попросив в ефірі національного телебачення Ірану. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Він також виступив з вимогою до іранський військових оприлюднити більше інформації щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу аеропорту Імама Хомейні.

Я хочу, щоб Генеральний штаб та іранські військові прийшли і розповіли народу усі деталі розслідування,

– заявив Хасан Рухані.

Що ще Рухані казав про аварію літака?Раніше Хасан Рухані казав, що збройні сили Ірану були єдиним способом дізнатися про причини авіакатастрофи українського літака. Він також запевнив, що з самого початку відчував, що трагедія не була випадковою.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.



Авіакатастрофа українського літака в Ірані / інфографіка 24 каналу