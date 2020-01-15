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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      У Європарламенті закликали Росію взяти приклад з Ірану і визнати збиття MH17

      17
      У Європараламенті порівняли збиття літаків МАУ та MH17 / колаж 24 каналу

      Німецький депутат Європейського парламенту Міхаель Галер підкреслив, що Іран випередив Росію, визнавши свою вину у збитті українського літака. Мовляв, Росія давно мала б визнати збиття MH17, але досі цього не зробила.

      Доказова база в обох випадках ідентична, але Росія відмовляється визнати свою провину, заявив Галер. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      До слова: Причетність Росії до збиття українського літака в Ірані: Єльченко оприлюднив цікаві деталі

      Так само порівняв історії зі збиттям двох цивільних літаків ще один депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс, який родом із Литви.

      Влада Ірану визнала свою відповідальність через кілька днів. І тут ми бачимо величезний контраст із поведінкою Росії, коли на території Україні був збитий літак Малайзії,
      – заявив Кубілюс.

      Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

      Іран, авіакатастрофа літака МАУ
      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      MH17, малайзійський літак, Донбас, авіакатастрофа
      Збиття Росією літака рейсу MH17 на Донбасі / інфографіка 24 каналу
       

      Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Європарламент Новини Росії Війна на Донбасі Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран MH17
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