У Європарламенті закликали Росію взяти приклад з Ірану і визнати збиття MH17

Німецький депутат Європейського парламенту Міхаель Галер підкреслив, що Іран випередив Росію, визнавши свою вину у збитті українського літака. Мовляв, Росія давно мала б визнати збиття MH17, але досі цього не зробила.

Доказова база в обох випадках ідентична, але Росія відмовляється визнати свою провину, заявив Галер. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Так само порівняв історії зі збиттям двох цивільних літаків ще один депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс, який родом із Литви.

Влада Ірану визнала свою відповідальність через кілька днів. І тут ми бачимо величезний контраст із поведінкою Росії, коли на території Україні був збитий літак Малайзії,

– заявив Кубілюс.

Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.

До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу