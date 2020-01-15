В Европарламенте призвали Россию взять пример с Ирана и признать сбивание MH17

Немецкий депутат Европейского парламента Михаэль Галер подчеркнул, что Иран опередил Россию, признав свою вину в сбивании украинского самолета. Мол, Россия давно должна признать сбивание MH17, но до сих пор этого не сделала.

Доказательная база в обоих случаях идентична, но Россия отказывается признать свою вину, заявил Галер. Об этом сообщает "Радио Свобода".

К слову: Причастность России к сбитию украинского самолета в Иране: Ельченко обнародовал интересные детали

Так же сравнил истории со сбиванием двух гражданских самолетов еще один депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс, который родом из Литвы.

Власть Ирана признала свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии,

– заявил Кубилюс.

Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала