Рухані попросил прощения за то, что Иран не сразу признал сбитие самолета МАУ

Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения за задержку с признанием сбития самолета "Международных авиалиний в Украине" под Тегераном. Он в очередной раз отметил, что иранские военные именно случайно сбили украинский самолет.

Извинения Рухани попросил в эфире национального телевидения Ирана. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Он также выступил с требованием к иранским военным обнародовать больше информации относительно авиакатастрофы самолета МАУ вблизи аэропорта Имама Хомейни.

Я хочу, чтобы Генеральный штаб и иранские военные пришли и рассказали народу все детали расследования,

– заявил Хасан Рухани.

Что еще Рухани говорил об аварии самолета?Ранее Хасан Рухани говорил, что вооруженные силы Ирана были единственным способом узнать о причинах авиакатастрофы украинского самолета. Он также заверил, что с самого начала чувствовал, что трагедия не была случайной.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране / инфографика 24 канала