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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Рухані попросил прощения за то, что Иран не сразу признал сбитие самолета МАУ

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      Рухани извинился за задержку с признанием сбития самолета МАУ / fa.rfi.fr

      Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения за задержку с признанием сбития самолета "Международных авиалиний в Украине" под Тегераном. Он в очередной раз отметил, что иранские военные именно случайно сбили украинский самолет.

      Извинения Рухани попросил в эфире национального телевидения Ирана. Об этом сообщает Al Jazeera.

      Интересно: В Европарламенте призвали Россию взять пример с Ирана и признать сбитие MH17

      Он также выступил с требованием к иранским военным обнародовать больше информации относительно авиакатастрофы самолета МАУ вблизи аэропорта Имама Хомейни.

      Я хочу, чтобы Генеральный штаб и иранские военные пришли и рассказали народу все детали расследования,
       заявил Хасан Рухани.

      Что еще Рухани говорил об аварии самолета?Ранее Хасан Рухани говорил, что вооруженные силы Ирана были единственным способом узнать о причинах авиакатастрофы украинского самолета. Он также заверил, что с самого начала чувствовал, что трагедия не была случайной.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

      Аварія літака МАУ, Іран, авіакатастрофаАвиакатастрофа украинского самолета в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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