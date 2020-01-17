Тела погибших в Иране украинцев доставят в Украину: названа дата
Тела 11 украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета МАУ в Иране, доставят в аэропорт Борисполь 19 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в фейсбуке. Церемония чествования состоится сразу в аэропорту.
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Накануне Зеленский сообщал, что тела погибших в катастрофе МАУ украинцев планируют вернуть в Украину до 19 января.
16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины получили ДНК-образцы и идентифицировали тела всех погибших в Тегеране.
Украинский самолет МАУ разбился вблизи Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев.
Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
Власти Ирана признали, что самолет "случайно" сбили несколькими ракетами, приняв его за вражескую авиацию. Иранский лидер Хассан Рухани выразил слова извинения перед украинцами.
Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала
Кратко и главное об авиакатастрофе МАУ в Иране
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
- Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.