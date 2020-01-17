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      Тела погибших в Иране украинцев доставят в Украину: названа дата

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      Тела 11 погибших индетифицировали и готовят к передаче / twitter

      Тела 11 украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета МАУ в Иране, доставят в аэропорт Борисполь 19 января.

      Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в фейсбуке. Церемония чествования состоится сразу в аэропорту.

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      Накануне Зеленский сообщал, что тела погибших в катастрофе МАУ украинцев планируют вернуть в Украину до 19 января.

      16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины получили ДНК-образцы и идентифицировали тела всех погибших в Тегеране.

      Украинский самолет МАУ разбился вблизи Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев.

      Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

      Власти Ирана признали, что самолет "случайно" сбили несколькими ракетами, приняв его за вражескую авиацию. Иранский лидер Хассан Рухани выразил слова извинения перед украинцами.

      хто загинув у авіакатастрофі мау іран
      Кто из украинцев погиб во время катастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

      Кратко и главное об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины МИД Украины Иран Офіс Президента Авиакатастрофа МАУ в Иране
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