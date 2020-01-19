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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: количество идентифицированных жертв возросло

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      Авиакатастрофа МАУ в Иране: иранские эксперты идентифицировали еще 69 погибших / Getty Images

      Иранским экспертам удалось идентифицировать тела еще 69 погибших в результате катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ под Тегераном в Иране. Таким образом, количество идентифицированных тел возросло до 169 человек.

      Как сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на представителя Судебно-диагностического центра, тела тех, кого уже идентифицировали, передали их родным. Говорится о 150 погибших в результате авиакрушения. Представитель Судебно-диагностического центра добавил, что это тела тех, чьи родные ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

      Важно! Иран передумал отдавать черные ящики Украине, – СМИ

      Заметим, что ранее глава криминальной прокуратуры Тегерана Мохаммад Шахреяри сообщил, что были установлены личности 100 погибших пассажиров самолета.

      Что касается погибших украинцев, то идентификация тел всех 11 завершилась 16 января. Все они уже прибыли в Украину. Прощание с жертвами трагедии прошло 19 января. Большинство погибших похоронят на Киевщине.

      Подробнее! Катастрофа МАУ: фото и видео с церемонии прощания с погибшими

      Коротко и главное об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.
      • 19 января тела 11 погибших украинцев должны доставить в Украину. После этого начнется церемония чествования их памяти.

      збитий боїнг мау в ірані
      Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Жертвы Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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