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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: Рухани передал письмо Зеленскому

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      Рухани передал письмо Зеленскому по сбитому самолету МАУ / Getty images

      Президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому по сбитию самолета "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.

      Письмо украинскому президенту передаст иранский министр дорог и городского развития, об этом сообщает издание IRNA.

      Важно: Авиакатастрофа МАУ в Иране: количество идентифицированных жертв возросло

      Он уже отправился в Киев с этой миссией.

      Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге. Оно касается аварии украинского гражданского самолета под Тегераном,
      – сообщили в МИД Ирана.

      Что надо знать о трагедии в Иране

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них – 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

      Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации. Украина обещает выяснить все обстоятельства и выявить виновников трагедии.

      • Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.


      Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / Инфографика 24 канала

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики МАУ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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