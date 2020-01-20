Авиакатастрофа МАУ в Иране: Рухани передал письмо Зеленскому

Президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому по сбитию самолета "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.

Письмо украинскому президенту передаст иранский министр дорог и городского развития, об этом сообщает издание IRNA.

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Он уже отправился в Киев с этой миссией.

Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге. Оно касается аварии украинского гражданского самолета под Тегераном,

– сообщили в МИД Ирана.

Что надо знать о трагедии в Иране

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них – 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации. Украина обещает выяснить все обстоятельства и выявить виновников трагедии.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.



Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / Инфографика 24 канала