Делегація з Ірану – в Україні: про що з ними говорив Зеленський

Український гарант Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником іранського президента Мохаммадом Есламі. Він разом із делегацією з Іранку прибув до Києва, аби обговорити деталі розслідування збиття літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.

Під час зустрічі Зеленський зауважив, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей. Зокрема, все було виконано, про що він домовлявся з іранським президентом. Мовиться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення, передає пресслужба українського президента.

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Інші питання, які обговорили Зеленський і спецпредставник президента Ірану:

необхідність забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи;

передача Україні для розшифровки бортових самописців літака МАУ;

За словами Зеленського, Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належної розшифровки чорних скриньок. Іран, зі свого боку, відправить до України групу фахівців, які це мають перевірити.

всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають повернути до України.

компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі,

створення спільної слідчої групи.

Також сторони висловили співчуття через загибель у вищезазанченій катастрофі громадян України та Ірану.

Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося,

– наголосив Володимир Зеленський.

Водночас генпрокурор Руслан Рябошапка підкреслив, що слід забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

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До слова, раніше президент Ірану Хасан Рухані передав лист Володимиру Зеленському. Він стосується катастрофи українського літака під Тегераном.

Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

16 січня ідентифікація 11 тіл загиблих українців завершилася. Усі вони вже прибули в Україну. Прощання з жертвами трагедії пройшло 19 січня. Більшість загиблих поховають на Київщині.



Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу