19:42
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Делегація з Ірану – в Україні: про що з ними говорив Зеленський

      233 Читать новость на русском
      Катастрофа МАУ під Тегераном: в Офісі Президента пройшла зустріч із делегацією з Ірану / Пресслужба президента України

      Український гарант Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником іранського президента Мохаммадом Есламі. Він разом із делегацією з Іранку прибув до Києва, аби обговорити деталі розслідування збиття літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.

      Під час зустрічі Зеленський зауважив, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей. Зокрема, все було виконано, про що він домовлявся з іранським президентом. Мовиться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення, передає пресслужба українського президента.

      Важливо! Авіакатастрофа МАУ: делегація з Ірану приїхала в Україну – що відомо

      Інші питання, які обговорили Зеленський і спецпредставник президента Ірану:

      • необхідність забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи;
      • передача Україні для розшифровки бортових самописців літака МАУ;

      За словами Зеленського, Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належної розшифровки чорних скриньок. Іран, зі свого боку, відправить до України групу фахівців, які це мають перевірити.

      • всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають повернути до України.
      • компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі,
      • створення спільної слідчої групи.

      Також сторони висловили співчуття через загибель у вищезазанченій катастрофі громадян України та Ірану.

      Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      Водночас генпрокурор Руслан Рябошапка підкреслив, що слід забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

      До теми! Передача чорних скриньок Україні: коментар секретаря РНБО Данілова

      До слова, раніше президент Ірану Хасан Рухані передав лист Володимиру Зеленському. Він стосується катастрофи українського літака під Тегераном.

      Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
      • 16 січня ідентифікація 11 тіл загиблих українців завершилася. Усі вони вже прибули в Україну. Прощання з жертвами трагедії пройшло 19 січня. Більшість загиблих поховають на Київщині.

      збитий боїнг мау в ірані
      Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      авіакатастрофа мау в ірані: хроніка останніх подій
      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      18905
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані Президент України Іран Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:15 Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон
      Ростислав Струтинський 9084
      сьогодні , 19:00 Экономические прогнозы для России: почему позитива мало
      Злой Одессит 148
      сьогодні , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      476
      сьогодні , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      366
      сьогодні , 17:17 Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці
      Юлія Поскробок 8051
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук