Делегація з Ірану – в Україні: про що з ними говорив Зеленський
Український гарант Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником іранського президента Мохаммадом Есламі. Він разом із делегацією з Іранку прибув до Києва, аби обговорити деталі розслідування збиття літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.
Під час зустрічі Зеленський зауважив, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей. Зокрема, все було виконано, про що він домовлявся з іранським президентом. Мовиться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення, передає пресслужба українського президента.
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Інші питання, які обговорили Зеленський і спецпредставник президента Ірану:
- необхідність забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи;
- передача Україні для розшифровки бортових самописців літака МАУ;
За словами Зеленського, Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належної розшифровки чорних скриньок. Іран, зі свого боку, відправить до України групу фахівців, які це мають перевірити.
- всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають повернути до України.
- компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі,
- створення спільної слідчої групи.
Також сторони висловили співчуття через загибель у вищезазанченій катастрофі громадян України та Ірану.
Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося,
– наголосив Володимир Зеленський.
Водночас генпрокурор Руслан Рябошапка підкреслив, що слід забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.
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До слова, раніше президент Ірану Хасан Рухані передав лист Володимиру Зеленському. Він стосується катастрофи українського літака під Тегераном.
Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
- 16 січня ідентифікація 11 тіл загиблих українців завершилася. Усі вони вже прибули в Україну. Прощання з жертвами трагедії пройшло 19 січня. Більшість загиблих поховають на Київщині.
Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу