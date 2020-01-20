Авіакатастрофа МАУ: попрощалися із загиблою бортпровідницею Марією Микитюк
20 січня в Івано-Франківську попрощалися з бортпровідницею Марією Микитюк, яка загинула внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані. Після панахиди домовину із тілом дівчини перевезли до її рідного села Старі Кривотули, що на Івано-Франківщині.
Церемонію провели 20 січня в івано-франківському Будинку смутку, на панахиду зібралося близько 300 людей, повідомляє Суспільне.ua.
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Попрощатися із дівчиною прийшли її рідні та близькі, сусіди, вчителі та директор гімназії, в якій навчалася Марія, а також небайдужі жителі Івано-Франківська.
Про Марію розказують, що дівчина була дуже життєрадісна, щира, позитивна, мала багато друзів. У 2021 році Марія планувала весілля. Однокласники та вчителі загиблої згадують її як допитливу, цілеспрямовану та відкриту дівчину.
Дівчина любила небо / Фотографія з інстаграму дівчини
Марія закінчила Національний авіаційний університет у 2018 році. Дівчина була єдиною дитиною у сім’ї, її виховувала мама.
Попрощатися із дівчиною прийшло близько 300 людей / Фото Суспільного.ua
На борту літака загинули всі 176 людей. Серед них було 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.
Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:
Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.
- Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагатиме повної компенсації.