Авіакатастрофа МАУ: попрощалися із загиблою бортпровідницею Марією Микитюк

20 січня в Івано-Франківську попрощалися з бортпровідницею Марією Микитюк, яка загинула внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані. Після панахиди домовину із тілом дівчини перевезли до її рідного села Старі Кривотули, що на Івано-Франківщині.

Церемонію провели 20 січня в івано-франківському Будинку смутку, на панахиду зібралося близько 300 людей, повідомляє Суспільне.ua.

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Попрощатися із дівчиною прийшли її рідні та близькі, сусіди, вчителі та директор гімназії, в якій навчалася Марія, а також небайдужі жителі Івано-Франківська.

Про Марію розказують, що дівчина була дуже життєрадісна, щира, позитивна, мала багато друзів. У 2021 році Марія планувала весілля. Однокласники та вчителі загиблої згадують її як допитливу, цілеспрямовану та відкриту дівчину.



Дівчина любила небо / Фотографія з інстаграму дівчини

Марія закінчила Національний авіаційний університет у 2018 році. Дівчина була єдиною дитиною у сім’ї, її виховувала мама.



Попрощатися із дівчиною прийшло близько 300 людей / Фото Суспільного.ua

На борту літака загинули всі 176 людей. Серед них було 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:

Коротко про катастрофу МАУ в Ірані: