Авиакатастрофа МАУ: простились с погибшей бортпроводницей Марией Микитюк
В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей Марией Микитюк, погибшей в результате авиакатастрофы МАУ в Иране. После панихиды гроб с телом девушки перевезли в ее родную деревню Старые Кривотулы на Ивано-Франковщине.
Церемонию провели в Ивано-Франковском Доме грусти, на панихиду собралось около 300 человек, сообщает Суспильне.ua.
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Проститься с девушкой пришли ее родные и близкие, соседи, учителя и директор гимназии, в которой училась Мария, а также неравнодушные жители Ивано-Франковска.
О Марии рассказывают, что девушка была очень жизнерадостная, искренняя, позитивная, имела много друзей. В 2021 году Мария планировала свадьбу. Одноклассники и учителя погибшей вспоминают ее как любопытную, целенаправленную и открытую девушку.
Девушка любила небо / фотография из инстаграма девушки
Мария окончила Национальный авиационный университет в 2018 году. Девушка была единственным ребенком в семье, ее воспитывала мама.
Проститься с девушкой пришли около 300 человек / Фото Суспильного.ua
На борту самолета погибли все 176 человек. Среди них было 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
Видео об украинцах, погибших в крушении самолета МАУ в Иране:
Коротко о катастрофе МАУ в Иране:
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.
- Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы - вспыхнули оба двигателя самолета.
- Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власть Ирана признала, что "случайно" сбила самолет ракетами.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
- Украина потребует полной компенсации.