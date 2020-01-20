Авиакатастрофа МАУ: простились с погибшей бортпроводницей Марией Микитюк

В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей Марией Микитюк, погибшей в результате авиакатастрофы МАУ в Иране. После панихиды гроб с телом девушки перевезли в ее родную деревню Старые Кривотулы на Ивано-Франковщине.

Церемонию провели в Ивано-Франковском Доме грусти, на панихиду собралось около 300 человек, сообщает Суспильне.ua.

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Проститься с девушкой пришли ее родные и близкие, соседи, учителя и директор гимназии, в которой училась Мария, а также неравнодушные жители Ивано-Франковска.

О Марии рассказывают, что девушка была очень жизнерадостная, искренняя, позитивная, имела много друзей. В 2021 году Мария планировала свадьбу. Одноклассники и учителя погибшей вспоминают ее как любопытную, целенаправленную и открытую девушку.



Девушка любила небо / фотография из инстаграма девушки

Мария окончила Национальный авиационный университет в 2018 году. Девушка была единственным ребенком в семье, ее воспитывала мама.



Проститься с девушкой пришли около 300 человек / Фото Суспильного.ua

На борту самолета погибли все 176 человек. Среди них было 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.

Видео об украинцах, погибших в крушении самолета МАУ в Иране:

Коротко о катастрофе МАУ в Иране: