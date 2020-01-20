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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Авиакатастрофа МАУ: простились с погибшей бортпроводницей Марией Микитюк

      50 Читати новину українською
      Ей было 24 года, она планировала свадьбу в 2021 году / suspilne.media

      В Ивано-Франковске попрощались с бортпроводницей Марией Микитюк, погибшей в результате авиакатастрофы МАУ в Иране. После панихиды гроб с телом девушки перевезли в ее родную деревню Старые Кривотулы на Ивано-Франковщине.

      Церемонию провели в Ивано-Франковском Доме грусти, на панихиду собралось около 300 человек, сообщает Суспильне.ua.

      Читать больше: Катастрофа МАУ: фото и видео с церемонии прощания с погибшими

      Проститься с девушкой пришли ее родные и близкие, соседи, учителя и директор гимназии, в которой училась Мария, а также неравнодушные жители Ивано-Франковска.

      О Марии рассказывают, что девушка была очень жизнерадостная, искренняя, позитивная, имела много друзей. В 2021 году Мария планировала свадьбу. Одноклассники и учителя погибшей вспоминают ее как любопытную, целенаправленную и открытую девушку.

      Марія Микитюк бортпровідниця мау
      Девушка любила небо / фотография из инстаграма девушки

      Мария окончила Национальный авиационный университет в 2018 году. Девушка была единственным ребенком в семье, ее воспитывала мама.

      марія микитюк бортпровідниця похорон авіакатасфрофа мау в ірані
      Проститься с девушкой пришли около 300 человек / Фото Суспильного.ua

      На борту самолета погибли все 176 человек. Среди них было 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.

      загиблі українців авіакатастрофа мау в ірані

      Видео об украинцах, погибших в крушении самолета МАУ в Иране:

      Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.
      • Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы - вспыхнули оба двигателя самолета.
      • Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власть Ирана признала, что "случайно" сбила самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
      • Украина потребует полной компенсации.
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      сегодня
      20105
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Ивано-Франковска
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