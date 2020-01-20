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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Авіакатастрофа МАУ: делегація з Ірану приїхала в Україну – що відомо

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      Делегація з Ірану вже в Україні, тему чорних скриньок обговорять, – Пристайко / Getty Images

      Делегація з Ірану на чолі з повноважним міністром вже прибула до Києва. Одне із основних питань – повернення чорних скриньок зі збитого літака МАУ в Україну.

      Делегацію з Ірану очолює міністр інфраструктури та доріг. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою.

      Дивіться також: Катастрофа МАУ – фото та відео з церемонії прощання із загиблими

      "За 10 хвилин у мене зустріч з іранським міністром. Іранці вже тут. Якраз, що ми робимо з цими чорними скриньками, це і є одна з ключових частин нашої розмови", – сказав він.

      Пристайко пояснив, що завдання іранського міністра – "принести офіційні вибачення і пояснення того, що відбулось".

      Ми сподіваємось, що зможемо піти далі, ніж просто політичні визначення, і обговоримо практичні проблеми. Серед них – якраз повернення скриньок,
      – додав глава МЗС України. 

      Зазначимо, президент Ірану Хасан Рухані передав лист Володимиру Зеленському щодо збиття літака МАУ. Його також доставить делегація. 

      Чорні скриньки збитого МАУ: що відомо

      Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці. Там наголошують, що рішення про передачу Україні ще не прийняли. 

      В Іраку немає необхідних технологій для розшифровки. Так, 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли.

      Що сталося з українським літаком в Тегерані?Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

      Після заперечень Іран таки визнав – український літак "ненавмисно" збили ракетами. Український уряд прийняв рішення виплатити родинам загиблих по 200 тисяч гривень.

      Катстрофа МАУ в Ірані
      Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України
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