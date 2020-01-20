Авіакатастрофа МАУ: делегація з Ірану приїхала в Україну – що відомо

Делегація з Ірану на чолі з повноважним міністром вже прибула до Києва. Одне із основних питань – повернення чорних скриньок зі збитого літака МАУ в Україну.

Делегацію з Ірану очолює міністр інфраструктури та доріг. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою.

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"За 10 хвилин у мене зустріч з іранським міністром. Іранці вже тут. Якраз, що ми робимо з цими чорними скриньками, це і є одна з ключових частин нашої розмови", – сказав він.

Пристайко пояснив, що завдання іранського міністра – "принести офіційні вибачення і пояснення того, що відбулось".

Ми сподіваємось, що зможемо піти далі, ніж просто політичні визначення, і обговоримо практичні проблеми. Серед них – якраз повернення скриньок,

– додав глава МЗС України.

Зазначимо, президент Ірану Хасан Рухані передав лист Володимиру Зеленському щодо збиття літака МАУ. Його також доставить делегація.

Чорні скриньки збитого МАУ: що відомо

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – приблизно в обід. Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, іншу було суттєво пошкоджено.

Офіс Генпрокурора звернувся до Ірану з проханням передати Україні чорні скриньки зі збитого літака. Згодом Україна направила другий запит до іранського керівництва . При цьому, українська влада запропонувала для відкриття скриньок лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. До Києва 15 січня мав приїхати експерт з Ірану, однак цього не сталося.

Іран спершу заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. Згодом іранська сторона заявила про готовність передати бортові самописці Україні, але після того, як вони будуть досліджені на місці. Там наголошують, що рішення про передачу Україні ще не прийняли.

В Іраку немає необхідних технологій для розшифровки. Так, 10 січня іранці планували відкрити одну чорну скриньку українського літака МАУ, але не змогли.

Що сталося з українським літаком в Тегерані?Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.



Після заперечень Іран таки визнав – український літак "ненавмисно" збили ракетами. Український уряд прийняв рішення виплатити родинам загиблих по 200 тисяч гривень.



Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу