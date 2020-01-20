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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Авиакатастрофа МАУ: делегация из Ирана приехала в Украину – что известно

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      Делегация Ирана во главе с полномочным министром уже прибыла в Киев. Один из основных вопросов – возвращение черных ящиков со сбитого самолета МАУ в Украину.

      Делегацию из Ирана возглавляет министр инфраструктуры и дорог. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой.

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      "Через 10 минут у меня встреча с иранским министром. Иранцы уже здесь. Именно то, что мы делаем с этими черными ящиками, это и есть одна из ключевых частей нашего разговора", – сказал он.

      Пристайко пояснил, что задача иранского министра – "принести официальные извинения и объяснения того, что произошло".

      Мы надеемся, что сможем пойти дальше, чем просто политические определения, и обсудим практические проблемы. Среди них – как раз возвращение ящиков,
      – добавил глава МИД Украины.

      Отметим, президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому по сбитию самолета МАУ. Его также доставит делегация.

      Черные ящики сбитого МАУ: что известно

      • Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был существенно поврежден.
      • Офис генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом, украинская власть предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен был приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.

      Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украине, но после того, как они будут исследованы на месте. Там отмечают, что решение о передаче Украине еще не приняли.

      В Иране нет необходимых технологий для расшифровки. Так, 10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли.

      Что произошло с украинским самолетом в Тегеране?Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

      После возражений Иран все же признал – украинский самолет "нечаянно" сбили ракетами. Украинское правительство приняло решение выплатить семьям погибших по 200 тысяч гривен.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Вадим Пристайко Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ
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