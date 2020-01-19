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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Не зупинимося без покарання винних, – Данилов про трагедію МАУ

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      Україна має намір домогтися повного з'ясування обставин катастрофи в Ірані, – секретар РНБО / Пресслужба РНБО

      Україна доб’ється повного з'ясування обставин авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Вона забрала 176 життів усіх, хто був на борту.

      Співчуття загиблим українцям висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов на своїй фейсбук-сторінці. 

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      "Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, загиблих у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної втрати. Але сьогодні у нас є можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі. Глибокі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим", – зазначив Данилов.

      Данилов наголосив, що "робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії і покарання винних".

      Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули на Батьківщину. Серед них – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ відбувається в Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

      Українці, які загинули у катастрофі українського літака над Тегераном:

      Пілоти:

      • Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
      • Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
      • Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

      Бортпровідники:

      • Статнік Катерина Олегівна
      • Матьков Ігор Валерійович
      • Микитюк Марія Михайлівна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерія Євгеніївна
      • Сологуб Юлія Миколаївна

      Серед пасажирів також були дві українки:

      • Ольга Кобюк;
      • Олена Малахова.

      Експерти Міністерства внутрішніх справ України, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих в авіакатастрофі українців.


      Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу

      Коли і як сталася трагедія в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака. Проте після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

      Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Данілов Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ
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