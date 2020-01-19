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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Не остановимся без наказания виновных, – Данилов о трагедии МАУ

      17 Читати новину українською
      Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы в Иране, – секретарь СНБО / Пресс-служба СНБО

      Украина добьется полного выяснения обстоятельств авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Она забрала 176 жизней всех, кто был на борту.

      Соболезнования погибшим украинцам выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в фейсбук.

      Важно: Иран передумал отдать черные ящики Украине, – СМИ

      "Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла непоправимую утрату. Но сегодня у нас есть возможность достойно попрощаться с ними на родной земле. Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим", – отметил Данилов.

      Данилов подчеркнул, что "работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных".

      Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ проходит в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

      Украинцы, которые погибли в катастрофе украинского самолета над Тегераном:

      Пилоты:

      • Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
      • Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
      • Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

      Бортпроводники:

      • Статник Екатерина Олеговна
      • Матьков Игорь Валерьевич
      • Микитюк Мария Михайловна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерия Евгеньевна
      • Сологуб Юлия Николаевна

      Среди пассажиров также были две украинки:

      • Ольга Кобюк;
      • Елена Малахова.

      Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

      Погибшие в авиакатастрофе украинцы/ инфографика 24 канала

      Когда и как произошла трагедия в Иране?
      Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной авыакатастрофы стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

      Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

      Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в отношении авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Данилов Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ
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